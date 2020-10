Voldsom brand: - Jeg stortudede

Den danske realitydeltager Cecilie Harder kan glæde sig over, at alle er sluppet uskadt, men samtidig ærgre sig over, at hendes barndomsminder er forsvundet.

Det er facit efter en voldsom brand raserede dele af forældrenes hjem torsdag.

- Min mors brudekjole er brændt, min far har kørt ud som mobildiskotek, og hans anlæg er brændt sammen. Alle mine ting fra barndommen er futtet af, alle gamle malerbøger, bamser, videofilm. Hele min ungdom og barndom er futtet af, siger en ærgerlig Cecilie Harder til Ekstra Bladet.

Privatfoto

Strømmen gik

Forældrenes hus i Skive er delt i to, mens de bor i den ene del, består den anden af garage, opbevaringsrum og lignende. Det var sidstnævnte, der gik ild i.

- Min mor stod udenfor og røg, da alt strømmen pludselig gik. Min bror kom hen, fordi han ikke kunne spille computer, og de prøvede at slå relæet til igen. Da de kom tilbage, stod der flammer. Der er åbenbart sket en kortslutning, siger Cecilie Harder.

Privatfoto

Hun står nu foran et større oprydningsarbejde sammen med familien.

- Det er super nederen, at det er sket. Min familie har mødt så meget modgang, og alt det, der er brændt ned, er noget, min far, som er murer, har bygget. De var lige blevet færdige med at male og skulle lægge tagpap i næste uge. Jeg stortudede, hvad skulle jeg ellers gøre, spørger hun og fortsætter:

- Jeg er rigtig glad for, at vi alle er okay. Det, der ramte mig hårdest, var, at min far altid har samlet på cd'er og plader og haft autografer på. Så futter hele lortet bare af. Jeg ville også gerne have syet min mors brudekjole om, så jeg kunne bruge den en dag. Det kan jeg ikke nu.

Ondsindede rygter

Cecilie Harder har selv delt den triste hændelse på Instagram, selvom hun helst var fri. Men flere af hendes veninder ringede og fortalte, at de havde læst, branden skulle være påsat. Derfor følte hun også et behov for at dementere den påstand.

- Der gik rygter om, at branden var påsat, fordi nogen havde et problem med mig, og det gider jeg ikke høre på. Den er ikke påsat, det var en kortslutning og bare meget, meget uheldigt, slår hun fast.

Cecilie Harder fortæller, at familien stadig kan bo i beboelsesdelen af huset.

Privatfoto