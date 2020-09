Voldsom gevinst: Madsens hede boligdrøm

Anders Lund Madsen vil sælge sit rækkehus på Østerbro i København for 16,5 millioner kroner

Anders Lund Madsen risikerer at få guldfeber.

Han har sat sit rækkehus på Østerbro i København til salg for 16,5 millioner kroner.

Det skriver Boliga.

Det er 11 gange så meget, som han og hans ekskone Helle van Dijk Madsen købte ejendommen for i 1995. Dengang gav parret knap 1,5 million kroner for rækkehuset.

Hvis huset bliver solgt for 16,5 millioner kroner, kan Anders Lund Madsen have tjent omkring en halv million kroner om året på sin investering.

Udgifter til forbedringer og ejendomsmægler samt renter vil naturligvis mindske avancen.

I forbindelse med skilsmissen i 2010 overtog Anders Lund Madsen skødet, og dermed er det også kun ham, der står til at tjene på et eventuelt salg.

Rækkehuset er 185 kvadratmeter fordelt på syv værelser. Der er også en kælder på 62 kvadratmeter tilknyttet.

Ejendommen blev opført i 1877 og ejer er pålagt en ejerudgift på knap 5000 kroner om måneden. Foto: RealMæglerne Østerbro

Tidligere i august meddelte Anders Lund Madsens hustru, at hun er gravid og nedkommer til november. Dermed venter han det syvende barn i rækken.

Ifølge den 56-årige journalist, entertainer og radiovært har den forestående familieforøgelse skabt behov for mere plads.

’Jeg har sat huset til salg, fordi der kommer flere børn til familien. Eller et barn, nærmere’.

’Men det er svært at flytte’.

’Det fine rækkehus har været perfekt for mig i 25 år, og jeg købte det, dengang da Bjarne Riis vandt Tour de France, og hver gang jeg ser et billede af ham, så vil jeg blive mindet om det hus’, skriver han i en sms.

Anders Lund Madsen vil investere overskuddet fra et salg i ny ejendom og Tesla-aktier. Foto: Tariq Mikkel Khan

Anders Lund Madsen bryder alligevel gerne sine bånd til huset, som han har ’lånt af evigheden’.

’Det fine er, at nu kommer der en anden familie og bor i det, ligesom der boede mange andre familier i det før mig. Det er jo 143 år gammelt! Vi har bare lånt det af evigheden, og nu er det andres tur’, skriver Anders Lund Madsen.

Lykkes det Anders Lund Madsen at sælge rækkehuset til en god pris, vil han investere overskuddet i ny ejendom og Tesla-aktier.

'Hvis nogen køber rækkehuset, så bruger vi pengene til at købe et andet hus. Med mere plads i. Det er ligesom hele konceptet i denne her operation'.

'Og HVIS der ved et mirakel så bliver noget til overs, så køber jeg mig en Tesla-aktie, tror jeg. For jeg læser, at Karsten Ree er meget imod Tesla-aktier, og det tager jeg som en klokkeklar købsanbefaling'.

'Og så håber jeg sådan set, Elon Musk fikser resten', skriver han.