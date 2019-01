Voldsom kritik af Mads Mikkelsen: Latterligt, dumt og afskyeligt

Den britiske avis The Guardian giver blot én ud af fem stjerner til den stort anlagte actionfilm med danskeren som lejemorder.

I anmeldelsen af filmen, der er instrueret af svenske Jonas Åkerlund, lægger The Guardian særlig vægt på de ifølge dem både komiske og ringe voldsscener.

- 'Polar' hører til i bunden af listen over film om lejemordere. Hvert mord er trukket latterligt i langdrag og er utilstrækkeligt og dumt konstrueret, skriver The Guardian blandt andet.

I filmen spiller Mads Mikkelsen verdens bedste lejemorder Duncan, der gerne vil pensioneres. Det tillader arbejdsgiveren ikke og sender derfor yngre lejemordere ud for at dræbe Mads Mikkelsens karakter.

Vulgær og pervers

Ud over The Guardian sabler det amerikanske underholdningsmedie Variety og mediet Vulture også filmen ned.

- Denne afskyelige actionfilm er vulgær og pervers. Der er intet smukt over den, skriver Variety, der ikke uddeler stjerner.

- 'Polar' er en forkastelig og sørgelig film skrabet sammen fra bunden af post-Tarantino-90'er-udnyttelsen, skriver Vulture, der heller ikke giver stjerner.

På hjemmesiden metacritic.com, der samler anmeldelser fra en række medier, ser det heller ikke for godt ud for Mads Mikkelsen-filmen, der opnår en score på 18 ud af 100 og bedømmelsen 'overwhelming dislike' (overvældende utilfredshed)

På Rotten Tomatoes, der ligeledes samler anmeldelser er der i skrivende stund opgjort 11 negative og nul positive anmeldelser af 'Polar'.

Seriemorder og kannibal

Filmen er baseret på den grafiske roman 'Polar: Came from the cold' af Victor Santos, der er udgivet på webcomic-forlaget Dark Horse. 'Polar' har premiere på Netflix i dag.

53-årige Mikkelsen, som herhjemme er kendt for roller i store danske komedier og dramaer, er i udlandet kendt som seriemorder og kannibal i tv-serien 'Hannibal' og som den frygtindgydende skurk Kaecilius i superheltefilmen 'Doctor Strange'.

