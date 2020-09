Voldsom kritik: Forsvarer kontroversielt tilbud

Kendisfrisøren Dennis Knudsen er igen kommet i stormvejr. Han kvitterer med et diplom, hvis man betaler 90.000 kroner og arbejder gratis for ham i halvandet år - 30 timer om ugen

'Har du en drøm om at blive frisør og makeup-artist?' spørger Dennis Knudsen i et uddannelsestilbud på Facebook, der dog ikke bliver mødt af meget forståelse.

For den nette sum af 90.000 kroner kan du få lov at tilbyde din gratis arbejdskraft 30 timer om ugen, imens du er i oplæring i halvandet år i hans salon.

Opslaget har afledt mange reaktioner fra uforstående følgere:

'Fantastisk idé! Du skal arbejde for Dennis Knudsen 30 timer om ugen og samtidig betale ham for at arbejde gratis. Mangler du penge Dennis Knudsen?'

'Hvor er det ærgerligt, at en anerkendt frisør som Dennis Knudsen mener, man kan tage en fireårig uddannelse på halvandet år. Det er helt grotesk!!!'

'Det er lige præcis derfor, at frisør skal være en beskyttet titel'.

Skal ikke forstås som erstatning

Ifølge Dennis Knudsen er det dog helt misforstået, at hans tilbud tolkes som en erstatning af frisøruddannelsen.

- Nej, det er slet ikke en erstatning. Den klassiske frisøruddannelse er fantastisk. Men selvom man har den, kan man ikke lave de ting, som jeg laver på spillefilm, tv og teater, forklarer Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

- Man kan blandt andet ikke sætte parykker, overskæg eller kunstig næse på. Der er sgu ingen frisørsalon, der kan sætte en ordentlig paryk på, forklarer han og henviser til andre makeup-uddannelser, der koster 50.000 kroner for et kursus på seks uger.

- Så diplomet fra dig er pengene værd?

- Ja, helt bestemt. Ellers ville jeg jo ikke gøre det. Det kræver også masser af tid fra mig, men jeg har tiden nu, efter jeg har afsluttet arbejdet på Bille Augusts nye film om Karen Blixen.

Jalousi og misforståelser

Frisøren har ikke meget tilovers for kritikken.

- Det kan være folk, som har ondt i røven over, at jeg har en god forretning, og det går mig godt. Det kan være folk, som tror, at de laver det samme som mig - det er det altså ikke, forklarer Knudsen.

- Jeg har rejst rundt i verden i 30 år og lavet film med verdens største stjerner. Det kommer man ikke til som almindelig frisør. De folk, der misforstår opslaget, skal måske lige læse, hvad jeg skriver.

Tjen penge ved siden af

For nogle har det været svært at forstå, hvordan Knudsen forestiller sig, at det skal kunne løbe rundt for de interesserede.

- Grunden til at jeg siger 30 timer, det er så folk har mulighed for måske at arbejde 20 timer ved siden af - som tjener, på en bar eller et plejehjem - eller hvad ved jeg. Man får ikke løn i perioden, man er her, forklarer Knudsen og fortæller, at han selv har brugt en million kroner på at uddanne sig.

Dennis Knudsen afviser, at hans tilbud skyldes pengemangel.

- Jeg kunne få masser af unge praktikanter, hvis det var det, det handlede om. Det er det ikke. Det er for folk, der vil have en uddannelse. Det er talentet bagefter, der afgør, om man overlever i faget. Dem, jeg uddanner, vil blive et kæmpe plus for mange saloner bagefter.