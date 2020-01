Vraget: - Jeg ved ikke, hvad jeg skal

Jacob Riising er i gang med at finde ud af, hvad 2020 byder på for ham på arbejdsfronten

I november sidste år meddelte Discovery Network Danmark, at der umiddelbart ikke var planlagt flere afsnit af talkshowet 'Riising Late Night', som tv-vært Jacob Riising var vært på, og som blev sendt på Kanal 5.

Inden da havde Jacob Riising været vært på DR i 19 år, blandt andet senest på programmet 'Versus', men i oktober 2018 blev han afskediget som konsekvens af de mange besparelser på kanalen.

Derfor er Jacob Riising nu på udkig efter nye udfordringer.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til TV Prisen 2020, som blev afholdt i Tivoli Hotel og Kongrescenter lørdag aften.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har holdt en ekstrem lang juleferie. Syv ugers juleferie. Det har jeg aldrig prøvet i mit liv - at holde så meget fri. Det har været fantastisk, sagde han med et smil og fortsatte:

- Så jeg har været ham, der meldte sig til juledekorationsudvalget hos alle børnene.

Men nu er det ifølge Jacob Riising igen ved at være tid til, at han kaster sig ud i nye tv-projekter.

- Nu er transfervinduet åbent for 2020, og nu går jeg og snakker med en masse om, om vi skal lave noget, og hvad vi skal lave. Og så skriver jeg nogle bøger og sådan lidt.

Jacob Riising har holdt ekstremt lang juleferie, siger han selv. Foto: Linda Johansen

- Bliver du på Kanal 5?

- Det ved man ikke. Det er ikke noget, jeg siger for at være hemmelighedsfuld. Men det er 'up for grabs', kan man sige. Jeg er ikke låst, men jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal lave.

- Men jeg har aldrig været ved bedre mod, sagde han videre med et grin.