Whigfield: Jeg har været i en frygtelig trafikulykke

'Saturday Night'-sangeren Whigfield skriver fra hospitalet, at hun har været ude for en 'frygtelig trafikulykke'

Den 49-årige danske sanger Whigfield - med det borgerlige navn Sannie Charlotte Carlson - har været indblandet i en tilsyneladende ret alvorlig trafikulykke.

I en opdatering fra hospitalssengen fra hospitalet 'IRCCS Policlinico San Donato' nær ved Milano i Italien skriver hun, at hun er ked af, at hun har måttet aflyse en koncert på grund af det, hun selv betegner som 'en frygtelig trafikulykke'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Whigfield for at få en uddybende status på hendes helbred samt information om, hvad der præcist er sket.

Den dramatiske opdatering er lagt på både Instagram og Facebook, hvor det nu strømmer ind med 'god bedring'-hilsner fra fans og samarbejdspartnere.

90'er-stjernen Whigfield til 'Vi elsker 90’erne' i Rødovre i 2017. Foto: Henning Hjorth

Blandt andet har den danske musiker og musikproducer 'Chief One' skrevet god bedring til hende.

Whigfield storhittede som 24-årig i 1994 med sangen ’Saturday Night’, som strøg direkte ind på førstepladsen i England (som den første debutant nogensinde), og det blev også til topplaceringer rundt om i Europa og i lande som Australien og Canada.

I dag laver hun stadig musik og optræder, men under sit rigtige navn, eller bare Sannie, som hun nu foretrækker at kalde sig.

