Wolff sælger Valby-villa

Louise Wolff er lige nu på barsel fra sit job som vært på 'Go' Morgen Danmark'.

Ud over at pulse om sin lille datter, der kom til verden i april i år, skal hun også snart til at pakke flyttekaser.

Den 42-årige tv-vært og hendes bedre halvdel, Jonas Bøgh, har nemlig sat deres villa i Valby til salg. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset er 125 kvadratmeter stort - og disse fordeler sig blandt andet på et opholdsområde i direkte forbindelse med køkkenet, der er i den snedkerlavede kaliber, en havestue og flere værelser. Dertil kommer en have med orangeri. Prisen lyder på 7.495.000 kroner - hvilket ifølge Boliga.dk er en anelse over gennemsnittet i området.

Wolff og Bøgh købte huset tilbage i 2015 og gav dengang 5.350.000 kroner for den knapt 100 år gamle villa.

Louise Wolff og Jonas Bøgh er forældre til to piger. FOto: Ritzau Scanpix

Lykkes det at sælge huset - på nogenlunde den tid, det gennemsnitligt har taget i år - kommer Wolff således nok til at få ekstra travlt med pakke flyttekasser. I årets første halvår tog det nemlig bare tre måneder at sælge et hus i Københavns Valby-bydel.

Ud over den lille datter, der har fået navnet Gertrud, er Louise Wolff og Jonas Bøgh også forældre til datteren Billie, der kom til verden i 2016.

Se Louise Wolffs Valby-villa her