Wozniacki om fremtiden: Nej tak til Danmark

Caroline Wozniacki og ægtemanden, David Lee, er bosat i Monaco, og der regner de med at blive fremover.

Det fortæller den tidligere verdensetter i tennis til Ekstra Bladet i forbindelse med promoveringen af det nye Kanal 5-program 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki', hvor man følger familiens kamp for at nå toppen af Kilimanjaro uden beskyttelse mod kulden.

- Når det kommer til at slå sig ned i Danmark, jeg ved det ikke, indleder Caroline Wozniacki.

- Vi er virkelig glade for det, som det er nu, hvor vi har slået os ned i Monaco - hele Davids familie er også i USA. Vi elsker København og Danmark, men jeg tror ikke, vi kommer tilbage og slår os ned. Jeg tror det ikke, men man ved aldrig, tilføjer hun.

Parret behøver da heller ikke at holde sig til Monaco. I december sidste år kunne Ekstra Bladet fortælle, at parret også ejer en 678 kvadratmeter luksuslejlighed på øen Fisher Island, der ligger lige ud for Miamis kyst i Florida, der blev købt for 87 millioner kroner.

David Lee og Caroline Wozniacki har ikke planer om at bosætte sig i Danmark. Foto: Roger Parker/International Sports Fotos Ltd

Den tidligere NBA-stjerne David Lee er 37 år, Wozniacki er fyldt 30, og meget af tiden går med at slappe af og nyde livet, fortæller hun.

- Lige nu nyder jeg bare at slappe af. Med covid-19 er det en anderledes situation. Vi ville nok rejse mere, hvis verden var et andet sted, end den er nu, siger hun.

Siden hun stoppede karrieren i januar, har hun kun spillet tennis én gang. Foto: Jan Sommer

Den tennisketsjer, der har fulgt hende siden barndommen, er for alvor lagt på hylden, og hun savner den ikke.

- Jeg har ikke savnet at spille. Jeg har spillet tennis én gang det seneste halve år, og det varede 30-40 minutter. Jeg tager i stedet i træningscenter og nyder tiden med David og familien, fortæller hun.

I programmet 'Klædt af mod toppen med familien Wozniacki' skal familien besøge tre eksperter, der skal lære dem at flytte kroppens grænser, før de skal forsøge at bestige Kilimanjaro uden beskyttelse mod kulde, vind og vejr. Om det lykkes familien at nå toppen, kan ses på Kanal 5 og streamingtjenesten Dplay fra 13. august.