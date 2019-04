'X Factor'-Benjamin: Jeg er blevet afhængig

Han er favorit til at løbe med sejren hos bookmakerne, når de tilbageværende tre deltagere fredag aften går på scenen i Forum Horsens til dette års 'X Factor'-finale.

Fredag efter fredag har 16-årige Benjamin Rosenbohm nemlig bjergtaget publikum og sikkert sunget sig videre i konkurrencen.

Nu ser han frem til finalen, der samtidig vil markere slutningen på dette års 'X Factor'. Noget, som Benjamin Rosenbohm begræder. Han har vænnet sig til at stå på scenen.

- Det er lidt skræmmende at være i finalen, men jeg tror mest af alt, at jeg glæder mig, fordi jeg i de sidste par optrædener har mærket, hvor afhængig man bliver af at optræde.

- Jeg har virkelig mærket, at den nervøse energi, som jeg havde, har forvandlet sig til motivation og glæde. Jeg er blevet så afhængig af at optræde, fordi det simpelthen er så fedt at stå på en scene og fyre den af med det, man elsker at lave. Hvis man gør det, så bliver man næsten ligeglad med resultatet, siger han.

Benjamin har sunget sig i finalen. Foto: Mogens Flindt

Indbyrdes er de tre deltagere også afklarede med, at kun én af dem fredag vil stå tilbage som vinder. Ifølge Benjamin har det været dejligt ikke at være alene i det store - og for ham til tider kaotiske - show.

- Jeg har det sådan, at det her er en enorm arbejdsproces med pres på og mange udfordringer og tanken om, at man ikke er alene igennem det hele er enormt styrkende, siger Benjamin Rosenbohm.

Hver af de tre tilbageværende deltagere har fået skrevet en vindersang, og det gjorde Benjamin Rosenbohm en smule nervøs, fordi han var usikker på, hvordan sangen ville passe ind i hans identitet.

- Jeg hørte, at sangene blev skrevet til os, og så tænkte jeg, om vi mistede noget af vores kunstneriske identitet. Men da jeg så lyttede til den og begyndte at arbejde med det, så mærkede jeg, at det er en virkelig fed sang, som passer perfekt ind i det budskab, som jeg startede i 'X Factor' med. Det var, at jeg gerne vil samle folk og relatere til dem med følelser og historier, siger Benjamin Rosenbohm.

'X Factor'-finalen sendes fredag aften klokken 20.00 på TV2.