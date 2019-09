'X Factor'-deltager bliver realitystjerne

I 2011 var 17-årige Rasmus Nielsen med til at imponere danskerne hjemme i stuerne, da han blev en samlet nummer seks i 'X Factor' med Mich 'Cutfather' Hansen som mentor.

Og fredag vender Rasmus Nielsen tilbage til skærmen. Denne gang i en væsentligt mere pumpet og selvsikker udgave, når han springer ud som deltager i tv-programmet 'For lækker til love', der bliver vist på Viafree.

Og han bliver kastet ud på det dybe vand med det samme, da han skal gennemføre en træningsdate med en kvinde, der absolut ikke lever op til den efterhånden 26-årige Rasmus Nielsens krav.

- Det var sjovt. Det var et af de mest bizarre møder, jeg nogensinde har været udsat for. Hun var sød og kom virkelig i den tro, at hun var virkelig god (til styrketræning, red.). De fleste, der ser det, kan jo godt se, at det var hun måske nok ikke. Men der var ikke noget ondt i hende, hun var rigtig sød. Bare meget urealistisk i forhold til sin egen kunnen og formåen. Og i dag er det noget, man kan grine af, siger han med et smil til Ekstra Bladet.

Rasmus Nielsen er efterhånden blevet 26 år. Foto: Mogens Flindt

Fik pladekontrakt

Rasmus Nielsen fortæller, at han blev kontaktet allerede sidste år og spurgt, om han ville være med i 'Love Island' samt 'For lækker til love'. Begge gange takkede han nej, fordi det ikke passede ind i arbejdskalenderen. Det gjorde det i år.

- Jeg elsker nye udfordringer, oplevelser og at møde nye mennesker, og jeg tænker også, at jeg ser meget godt ud, så vi gjorde det. Det har været en fed oplevelse at lave. Jeg har intet dårligt at sige om det, slår han fast.

Det er efterhånden otte år siden, at vi så Rasmus Nielsen i 'X Factor'. Vinderen dengang hed Sarah Skaalum, som blev belønnet med en pladekontrakt. Også Rasmus Nielsen imponerede og fik stukket en pladekontrakt i hånden. Siden er der sket meget.

- Jeg er blevet far og har en dreng på seks år, som er det bedste, der nogensinde er sket mig. Jeg har uddannet mig til personlig træner og kostvejleder, og det er det, jeg lever af nu, og det jeg brænder for.

Rasmus Nielsen havde Cutfather som mentor. Foto: Tariq Mikkel Khan

Drømmen døde

Ambitionerne om en karriere inden for musikken har han lagt på hylden.

- Jeg har udgivet musik, men da jeg fik Jeremy, så passede det ikke ind at sidde i studiet til langt ud på natten. Dengang var jeg stadig sammen med moderen, så der passede det ikke lige ind. Drømmen døde bare ud i form af realisme, griner han.

- Men jeg synger og spiller stadig. Det er bare mere på hobbyplan. Jeg var ude at spille så sent som for et par uger siden, men jeg har ikke længere en stor drøm om en pladekontrakt.

Holdet i den nye sæson af 'For lækker til love': Simona Tayanna, Teitur Skoubo, Rasmus Nielsen, Julie Melsen og Lenny Pihl. Foto: Mogens Flindt

Rasmus Nielsen kan opleves i 'For lækker til love' fra fredag på Viafree.