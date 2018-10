'X Factor'-dommer har fået en baby

Ankerstjerne kan nu kalde sig for far, efter hans kæreste, Lise, nedkom med en lille pige tidligere på ugen

Hitmageren Lars Ankerstjerne er blevet far for første gang. Han har fået en lille datter, det oplyser han på Instagram.

Til TV2 fortæller 'X Factor'-dommeren, at hans datter blev født mandag 15. oktober på Rigshospitalet, og at det var en sund, rask og glad baby, der kom til verden.

Moren til den lille pige er Lars Ankerstjernes kæreste, Lise Kofoed, og ifølge sangeren, så klarede hun fødslen af deres datter helt eminent.

- Det var vildt og intenst og tog lang tid og gjorde ondt og alle sådan nogle ting, men det var en fødsel, og Lise var en kriger og helt fantastisk og sej, siger en stolt Ankerstjerne til TV2.

Han fortæller også, at den lille pige ved fødslen var 53 centimeter lang og vejede 3370 gram. Det var sangeren selv, der fik lov til at klippe navlestrengen over.

Hvad den lille ny verdensborger skal hedde vil Ankerstjerne ikke røbe endnu, da den lille familie lige skal vænne sig til det hele først.

Udover at have travlt med den lille pige, så er Ankerstjerne her i efteråret godt i gang med de indledende optagelser til den kommende sæson af 'X Factor' til TV2, hvor han skal være dommer sammen med Thomas Blachman og Oh Land.

Værten på det populære program er Sofie Linde, som sammen med Thomas Blachman fulgte med 'X Factor' fra DR og over på TV2.

