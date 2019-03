'X Factor'-dommer måtte bryde med rockervenner

Hver fredag stråler han i spotlightets skær, men det er ikke mange år siden, at 'X Factor'-debutanten Ankerstjerne måtte bryde med et hårdt miljø

I dag fylder han sit liv med musik, dyrker yoga og pusler med sin nyfødte datter i ren baby-idyl, men det er ikke længe siden, at den 34-årige 'X Factor'-dommer Lars Ankerstjernes liv var præget af vold, kriminalitet og stoffer.



Det fortæller han om i et stort interview i Alt for Damerne.

Ankerstjerne er opvokset vest for København, nærmere bestemt Albertslund og Hundige. En rigtig 'Vestegns-fyr', som han selv klassificerer sig.

Var voldelig som ung

Selvom miljøet var hårdt, var det også en hyggelig opvækst med rundbold på vejene, men vold fyldte meget for ham i hans teenageår.

- Jeg har været oppe at slås 20 gange, før jeg fyldte 18, jeg har nogle venner, der kom meget galt af sted med stoffer, og langt de fleste var involveret i bandekriminalitet, fortæller han til magasinet.

Hvis du havde spurgt nogle af de lærere, der havde med Ankerstjerne at gøre i ungdommen, havde de nok ikke forudset, hvor langt han i dag ville være kommet.

I dag er Lars Ankerstjerne kæreste med skuespiller Lise Kofoed, som han har datteren Leona på tre måneder med. Foto: Olivia Loftlund

Men to faktorer var skelsættende for, at han i dag er endt på den rigtige side af loven med masser af succes. Den ene var hans mor, den anden musikken.

- Jeg havde en ven, som var meget lig mig selv, og så kan man spørge, hvorfor han endte så galt, når vi fulgtes ad? Vi eksperimenterede med de samme stoffer og kom til de samme fester og lavede de samme dumme ting. To afgørende faktorer var, at jeg havde noget at gå op i og en drøm om, at jeg ville noget med musik. Det havde han aldrig, siger han til Alt for Damerne.

Måtte bryde med rockervenner

Men at følge drømmen om musik var ikke uden konsekvenser for Ankerstjerne. Da han så småt begyndte at komme ind i musikbranchen, måtte han også bryde med sit bagland. De to verdener var uforenelige.

- Jeg havde en masse venner på et tidspunkt, som enten var rocker-hangarounds eller bandemedlemmer, og der var masser af vold, men jeg følte, at det var dem, jeg hørte til. (..) I starten prøvede jeg at tage et par rockerdrenge med til et afterparty for Nik og Jay, men det duede ikke. Jeg var nødt til at adskille de to verdener, siger han til bladet.

I dag har Ankerstjerne kun én ven tilbage fra tiden i miljøet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars Ankerstjerne, men det har ikke været muligt.