'X Factor'-dommer skilt

Blachman gi'r ikke en krone til konen

'X Factor'-dommeren Thomas Blachman er blevet skilt.

Det oplyser han i en pressemeddelelse.

'På vegne af Thomas Blachman og Sarah Louise Schackinger skal jeg meddele, at de er blevet skilt. Bruddet er sket i ro og fordragelighed', lyder det i mailen.

Parret, der mødte hinanden i november 2013, blev gift i august 2014.

Den speedsnakkende Blachman har tidligere været gift med Viola Heyn-Johnsen, som han har to børn med, i 18 år. De blev skilt i 2011.

Parret sagde ja til hinanden i 2014. Foto: Jakob Jørgensen

Tidligere på året var der skriverier om, at 54-årige multikunstner ikke længere var sammen med sin 38-årige billedkunstner-kone. Blandt andet var vielsesringen væk fra Blachmans finger under liveshowsne i 'X Factor' i foråret.

Over for Ekstra Bladet bedyrede den ligefremme dommer dog, at det havde en helt anderledes forklaring.

- Come on, jeg får eksem, og jeg har aldrig gået med ring. Jeg bryder mig i virkeligheden ikke om det, sagde han dengang til Ekstra Bladet.

- Vi er ikke gået fra hinanden. Alt er super godt, men det er sjovt, at der er nogen, der lægger mærke til sådan noget. Altså, hvordan fanden gør man. Det havde jeg ikke selv lagt mærke til, forklarede han dengang med et grin.

Bor sammen - nogle gange

Han har tidligere forklaret til Her & Nu, at han og Schackinger havde et moderne ægteskab.

- Nogle gange bor vi sammen og andre gange ikke. Vi lever i et moderne ægteskab, med alt hvad det indebærer. Det handler om, hvem der har samkvem med hvilke af vores børn, hvor og hvornår. Med andre ord praktiske omstændigheder. Der gælder moderne regler i dag, sagde han til ugebladet i marts.

Vielsen foregik på Blachmans husbåd på Holmen i København. Foto: Jakob Jørgensen

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at parret tegnede en ægtepagt forud for deres bryllup. Her fremgår det, at alt, hvad parret ejede, da de blev gift, ejer de som særeje og det gælder også det, de tjener eller erhverver under ægteskabet.

Modsat de fleste ægtepagter gælder bestemmelserne ikke kun, hvis de bliver skilt. Louise får heller ikke en krone, hvis Thomas Blachman dør før hende og de stadig er gift.

’Deles hverken i tilfælde af separation, skilsmisse eller død’, hedder det blandt andet i ægtepagten, der er underskrevet den 24. juli i år.

Det sidste er formentlig for at sikre sine to børn, som han har med Viola Heyn-Johnsen, der i så fald vil arve det hele, hvis han dør, mens han er gift med Louise.

