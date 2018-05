'X Factor'-dommer vender tilbage til DR

Nu kan seerne igen glæde sig til at se Lina Rafn i nyt program på DR1

Ikke længe efter at TV2 annoncerede, at de ville overtage 'X Factor'-konceptet fra DR, kom nyheden om DRs nye satsning inden for sangkonkurrencer.

Underholdningsprogrammet 'LIV!E! - Danmarks nye live-artist' kommer i efteråret til DR, og det bliver med en rutineret deltager i form af sangeren Lina Rafn.

- Jeg har takket ja til at være med i 'LIVE!' fordi dét at optræde og underholde live er min store styrke og passion, siger Lina Rafn til DR.

Lina Rafn er absolut ingen nybegynder, når det kommer til talentkonkurrencer. Her med Blachman, der er flyttet over på TV2, hvor han vil være dommer i den nye version af 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Kæmper mod Sanne

Det nye program kommer til at sætte fokus på sangtalenter fra hele landet, der hver hver uge skal dyste om seernes hjerter, mens de får hjælp fra to erfarne sangere.

I programmet vil Lina Rafn 'kæmpe' mod Sanna Salomonson, der tidligere i år også var dommer i DRs udgave af 'X Factor'.

- At skulle konkurrere mod Sanne, tror jeg, bliver super fedt. Vi kommer fra meget forskellige ender af musikbranchen rent genremæssigt, men vi har begge en enorm forkærlighed for de ting, der kommer ud over rampen og virker på en scene, siger Lina Rafn.

Den 41-årige sanger har fire gange tidligere ageret dommer i 'X Factor'. Senest var Infernal sangeren dommer i 2015.