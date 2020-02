'X Factor'-Sarahs forvandling til far: - Der vil altid være røvhuller

Det har bestemt ikke været helt nemt for den tidligere 'X Factor'-vinder at nå dertil, hvor han er i dag

Tilbage i 2011 kunne den dengang 15-årige Sarah Skaalum kalde sig vinder af den fjerde udgave af 'X Factor' herhjemme.

Sidenhen er Sarah udskiftet med Noah efter et kønsskifte, han er blevet gift med sit livs kærlighed, Sika, og sammen blev de i november forældre til sønnen Elion Oscar Skaalum efter over fire år i fertilitetsbehandling.

Det var dog ikke det eneste, Noah kunne glæde sig over i slutningen af 2019, da han også her gennemgik en stor operation og fik opereret sine bryster væk.

Der er ingen tvivl om, at Noahs forvandling fra kvinde til mand samt Noah og Sikas fælles kamp om at blive forældre bestemt ikke har været en nem tid for parret. Hele rejsen har de besluttet at dele med danskerne i en ærlig dokumentarserie på TV2: 'Sarahs forvandling til far'.

Her følger vi Noahs forvandling og hans forberedelser til næste store udfordring i livet; at blive far. Vi kommer helt tæt på parret og hører om deres fertilitetsbehandling, Noahs identitetskriser, testosteron-behandling og operationer for at få fjernet de kvindelige bryster, som rummer en del både op-og nedture.

Noah og Sika har været gift siden 2014. Foto: TV2.

Folk skal lære

Selvom det for nogen måske kan virke nervepirrende at åbne op for noget så personligt, som Noah og Sika gør i programmet, har parret slet ikke været i tvivl om, at det var det helt rigtige at gøre.

- Vi deler lige så meget - hvis ikke mere - på vores YouTube. Det giver os bare en bredere vifte at komme på tv, og det er fedt at få udbredt nogle ting, der ikke bliver italesat så meget i samfundet, forklarer Noah og fortsætter:

- Vi håber, at folk kan lære noget af programmet. Selvfølgelig skal det også være sjovt og underholdende, men at folk lærer noget, er det vigtigste for os. Både hvordan man rent praktisk kommer gennem en fertilitetsbehandling og et kønsskifte, da det virkelig er komplicerede processer, men det er også lærerigt at se, hvordan nogens liv er anderledes end sit eget. Det må være spændende, tænker vi.

- Ikke at vores liv er så forskelligt fra alle mulige andre, særligt fordi mange andre også er i fertilitetsbehandling, men vores liv er nok lidt anderledes i forhold til det her med, at Noah hver tredje måned resten af sit liv skal til lægen for at få mandlige hormoner, tilføjer Sika.

Parforholdet har for alvor været sat på prøve i de fire års kamp om at blive forældre. Foto: TV2.

Plads til alle i samfundet

Det er ingen hemmelighed, at det ikke altid er helt nemt at være lidt anderledes. Det er noget, Noah gennem sit liv har oplevet under forvandlingen fra kvinde til mand, og han håber på, at programmet måske også kan ændre lidt på den front.

- Der er altid nogle røvhuller, som ikke kan se ud over deres egen næsetip, og det har jeg bestemt selv oplevet. Det skal siges, at jeg generelt synes, at folk respekterer mig, men jeg håber stadig på, at programmet kan hjælpe på noget så kliche-agtigt, som at mangfoldigheden træder i kraft, og der bliver plads til alle i vores samfund, forklarer Noah og uddyber:

- Jeg er for eksempel ikke et dårligere menneske, efter jeg har skiftet køn eller skader andre ved det. Derfor vil vi gerne i programmet give et glimt af en hverdag, som er ret ens med mange andres. Vi har bare lige den lille ting, at jeg er transkønnet og også kæmper med andre ting.

Noah slår fast, at kampen om at få et barn har været hårdere end at gennemgå forvandlingen fra kvinde til mand. Foto: TV2.

'Vi er, hvor vi gerne vil være'

Selvom rejsen har været lang og kampen hård i forhold til at nå dertil, hvor Sika og Noah er i dag, er der ingen tvivl om, at parret i dag føler sig meget lykkelige.

- Vi får ingen søvn, men lever alligevel på en lyserød sky. Det er fantastisk, at Elion er kommet. Vi har jo ventet i mange år bare på at få en positiv test, men det er jo stadig også pisse hårdt, og det er noget, man skal lære. Der er ingen opskrift på, hvordan man skal være forældre. Lige hvor vi er nu, er vi, hvor vi gerne vil være. Jeg har fået min operation, vi har fået vores søn, så det er bare dejligt. Vi har det godt, og så kan vi ikke ønske mere, fortæller Noah glad og tilføjer:

- Sika er allerede klar til at få et barn mere, men jeg har det sådan, at vi lige venter lidt i forhold til at tage stilling til den del. Men selvom vores rejse har været lang, betyder det bestemt ikke, at vi er blevet skræmte i forhold til at gennemgå det igen for at få endnu et barn.

Se 'Sarahs forvandling til far' på TV 2 tirsdag 25. februar 20.50 og tirsdag 3. marts 20.50.

