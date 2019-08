'X Factor'-stjerne indlagt: - Det er forfærdeligt

Sigmund Trondheim blev i går indlagt på Hvidovre Hospital efter at have indtaget for meget medicin.

Den 24-årige ’X Factor’-deltager forsøgte at dulme smerterne bagerst i munden i kølvandet på en fjernet visdomstand.

- Jeg har det fint nok. Jeg er lidt træt, siger han fra sygesengen.

Farlig mikstur

Trondheim fik onsdag fjernet visdomstanden, der groede skævt.

I dagene efter indtog han en potentiel farlig mikstur bestående af op mod seks smertestillende piller, han fik af tandlægen, samt seks Panodiler, han selv havde indkøbt.

Ved et tilfælde slog vagtlægen lørdag alarm over for Sigmund Trondheim, der havde taget kontakt af en helt anden grund - stigende smerter.

- Lægevagten reagerer, fordi det er farligt at tage begge smertestillende på én gang.

- Og jeg skulle i drop og have antibiotika for at sikre, at min lever ikke blev ødelagt af pillerne, fortæller han.

Forfærdeligt

Sigmund Trondheim forventer at blive udskrevet senere i aften.

Mens han roser hospitalspersonalet for deres professionelle behandling, ærgrer han sig over at gå glip af Copenhagen Pride, der sluttede i går.

- Det er forfærdeligt.

- Det har jeg været fuldstændig deprimeret og trist over.

- Jeg har ligget i sengen og set mine venner feste løs på sociale medier, siger han.