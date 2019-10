'X Factor'-stjerne scorer realitybabe

Der kan være et nyt kendispar på vej i den danske realitybranche.

Nynne Larsen, der er kendt fra blandt andet 'Divaer i Junglen', og Rasmus Nielsen, der er kendt fra 'X Factor' og 'For lækker til love', er nemlig begyndt at date. De fortalte de til Ekstra Bladet, da der fredag blev afviklet realityfodbold i Frederiksberg Hallerne.

- Mig og Nynne har kendt hinanden i lang tid, og vi har datet førhen – for et par år siden – og man kan da måske godt sige, at vi er begyndt at date lidt igen, sagde Rasmus Nielsen, som det kan ses i videoen over artiklen.

- Hvor seriøst er det mellem jer?

- Det finder vi jo ud af. Det er lidt nyt, at vi er begyndt at se hinanden igen, men det er rigtig hyggeligt, og Nynne er en rigtig sød pige, smilede han.

Nynne Larsen fortalte i juni i år, at hun var blevet single. Det kan snart ændre sig, hvis alt går vel. Privatfoto

I 2011 var den dengang 17-årige Rasmus Nielsen med til at imponere danskerne hjemme i stuerne, da han blev en samlet nummer seks i 'X Factor' med Mich 'Cutfather' Hansen som mentor. Han var den eneste udover vinderen Sarah, der fik en pladekontrakt efter programmet.

I videoen over artiklen kan du se Rasmus Nielsen fortælle, hvad der gør lige netop Nynne helt speciel.

