'X Factor'-vinder jubler efter brystoperation: - Endelig!

Der er ingen tvivl om, at det har betydet meget for Noah at få fjernet sine bryster

'X Factor'-vinderen fra 2011, Sarah Skaalum, er i dag blevet til Noah, efter han har gennemgået et kønsskifte.

I dag bor han i Søborg med sin kone, Sika Skaalum, og i slutningen af 2019 blev de forældre til sønnen Elion Oscar Skaalum efter fire års kamp i fertilitetsbehandling.

Tirsdag aften var parret aktuelle i andet afsnit af den ærlige dokumentarserie 'Sarahs forvandling til far' på TV2, hvor vi her kom med på sidelinjen under fødslen af Elion samt under Noahs brystoperation, hvor han fik fjernet begge bryster.

Brystoperationen foregik i december, og det kom tydeligt frem i TV2-programmet, at det betød meget for Noah, at hans overkrop nu ikke længere lignede en kvindes.

I dag, et par måneder senere, er den tidligere 'X Factor'-vinder stadig glad for sin beslutning.

- Jeg har ikke tidligere følt, at min krop passede til mig. Det er en udseende-ting, som har clashet sammen. I hvert fald i mit hoved. Så jeg har haft lidt kriser over mit udseende, men dog ikke over min identitet. Det er ikke, fordi jeg føler mig mere som en mand nu, end jeg gjorde før, men operationen var det, der skulle til, for at jeg endelig kunne føle mig godt tilpas, forklarer Noah til Ekstra Bladet og uddyber:

- Nu passer mit billede sammen med hår på brystet og en flad brystkasse. Det er det, jeg har gået og ventet på. Så der er ikke noget nu, der gør, at jeg er utilpas. Selvfølgelig er der altid ting, man drømmer om, såsom en sixpack eller et eller andet, så man lige kunne se endnu bedre ud, men der vil altid være sådanne ’småting’, som man gerne vil have. Men der, hvor jeg er nu, har jeg fået det delmål opfyldt, som jeg har ventet på.

Også Sika kan mærke, at operationen har betydet meget for Noah:

- Det har været vildt at blive forældre samtidig med, at Noah har fået så stor en operation, men Noah er sindssygt glad for det, så det er simpelthen så godt. Det var vigtigt for ham med brysterne, fordi det er så tydeligt, hvis man er på stranden eller svømmehallen eller noget, mens det i bukserne ikke rigtig er noget, folk ser, forklarer hun.

- Nu glæder vi os bare til sommer, hvor vi kan hygge os som familie på stranden, og Noah kan føle sig godt tilpas i badetøj, tilføjer hun.

