Ydmyget for åben skærm: Nu raser hun over TV3

I aftenens afsnit af 'Paradise Hotel' går bølgerne højt imellem 21-årige Freja Rømer og 24-årige Christoffer.

Det sker, da Christoffer forsøger at kysse Freja.

Forinden har Christoffer under Pandoras Æske fortalt, at han har et godt øje til netop Freja, og det forsøger han at gøre noget ved under aftenens fest.

Hans scoringsforsøg får dog Freja til at reagere meget voldsomt og slet ikke, som han havde håbet.

- Du må ikke kysse mig. Stop. Der går min grænse. Jeg vil gerne kende dig som person, og jeg vil gerne have, du kommer til mig, når det handler om personlige ting, siger Freja vredt i programmet.

- Cool. Mega cool, siger Christoffer og går tydeligt slukøret derfra.

Efterfølgende diskuterer Freja episoden med deltageren Anna, der siger, det er det 'mest respektløse', Christoffer nogensinde har gjort, mens Freja fortæller, at hun har fået kvalme af situationen.

Over for Ekstra Bladet forklarer Freja nu, hvad der gik forud for det dramatiske kys. Det ser man nemlig ikke i aftenens program.

- Det startede med, at vi gik ind på et af værelserne, og her havde vi en snak. Jeg sagde til ham, at han bare skulle komme til mig, hvis der er noget, fordi vi allesammen skal have det godt inde på hotellet, og det kan jeg jo godt se, at han ikke har. Jeg siger til ham, at jeg kan mærke, at han er fraværende og ked af det, og at han bare skal sige til, hvis han har brug for at snakke, siger hun og fortsætter:

- Jeg syntes, det var vigtigt, at han vidste det, selvom vi har haft vores kontroverser, at han bare kunne komme til mig, for vi er alle mennesker, og vi skal alle have nogen at snakke med. Han var jo meget alene på hotellet.

Ifølge Freja stod de længe og snakkede på værelset.

- Det var en længere samtale, og jeg vil tro, at vi stod der i omkring et kvarter. Inde på værelset begyndte han så at sige, at han følte, at der var følelser fra min side, og at mine øjne sagde, at jeg godt kunne lide ham. Jeg sagde, at det var der ikke, men at det bare var som ven, og at jeg holdt øje med ham, fordi jeg vidste, at han ikke havde det godt, siger Freja.

Her går det galt mellem Freja og Christoffer. Foto: Nent Group Danmark

Efter samtalen forsøgte Christoffer så ifølge Freja ud af det blå at kysse hende, og det var her, det gik galt.

- Vi gik ud i gangen, og der stod vi og snakkede færdigt. Der prøvede han at kysse mig op ad væggen. Jeg sagde nej to gange, og så råbte jeg, fordi jeg simpelthen blev så frustreret. Jeg åbnede mit hjerte for ham og var der for ham, og så brændte han broen på den måde. Det gjorde mig virkelig vred, siger hun.

Her ses Christoffer til snigpremiere på 'Paradise Hotel'. Foto: Linda Johansen

- I afsnittet fortalte du, at det gik over din grænse. Hvorfor var det så grænseoverskridende for dig?

- Det var så grænseoverskridende, fordi jeg ikke havde givet ham andre signaler, end at jeg bare ville være hans ven. Jeg forstod ikke, hvordan han troede, vi skulle mere. Jeg var den eneste, der forsøgte at være der for ham, og så mistolkede han det på den måde. Det var helt vildt intimiderende, og jeg følte mig ikke forstået og lyttet til. Det gik over min grænse, og det havde det gjort, uanset hvem af drengene det var. Det havde ikke noget at gøre med, at det var Christoffer.

Efter det mislykkede kys sagde Christoffer undskyld til Freja, men det faldt ikke helt i god jord. Foto: Nent Group Danmark

Freja er dog ked af, at situationen inden kysset er blevet klippet ud i selve afsnittet. Hun mener, at det får hende til at fremstå på en forkert måde.

- Jeg har det ikke så godt med, at de ikke viser alt det, der skete inden. For det var essentielt for hele situationen, for det andet er jo helt ude af kontekst, så jeg synes, at det er rigtig tarveligt ikke at tage det med, for jeg viste jo netop over for ham, at jeg er en omsorgsfuld person, og så endte det sådan, siger hun og fortsætter:

- Jeg kommer helt klart til at reagere på det, hvis jeg får mange reaktioner omkring det.

Over for Ekstra Bladet slår Christoffer fast, at han mener, at det hele er en stor misforståelse.

'For at være ærlig, jeg husker ikke specielt meget fra den aften. Jeg er sikker på, at vi alle havde drukket, så hatten passede. Jeg havde en følelse af ærgerlighed - ikke fordi jeg blev afvist, det har jeg prøvet mange gange før, men fordi hele situationen var temmelig akavet, skriver han og fortsætter:

'Jeg føler, der blev misforstået og overreageret en smule, men igen, vi rendte alle rundt med en tårnhøj promille den aften,' fastslår han.

Til Ekstra Bladet fortæller Kenneth Kristensen, der er programdirektør hos Nordic Entertainment Group Danmark, at de har vist alt det video, de har fra episoden.

'Vi filmer hele døgnet med rigtig mange kameraer og kører ind og ud af lyd og billede. Det, vi viser i programmet, er det, vi har fra episoden', siger Kenneth Kristensen, der er programdirektør hos Nordic Entertainment Group Danmark, i en mail.

Du kan se 'Paradise Hotel' på Viaplay og Viafree tirsdag-torsdag fra klokken 16.