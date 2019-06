YouTube-stjerne i modvind: Redigerer sig tyndere på billeder

For en måned siden udgav den tidligere 'Far til fire'-stjerne Carla Mickelborg sin første bog, 'Jeg elsker mig selv'.

I den fortæller hun blandt andet om, hvordan hun har forsøgt at vende negative tanker om sin krop.

Men trods bogudgivelsen har 30-årige Mickelborg, der har knap 70.000 abonnenter på sin Youtube-kanal og knap 90.000 følgere på Instagram, tilsyneladende ikke sluttet helt fred med sin krop.

I hvert fald lagde hun en video ud, hvor hun forklarede, at hun var ked af, at hun havde taget tre kilo på.

Den udmelding faldt en del af hendes følgere på brystet, hvilket mange skrev om på det anonyme sociale medie Jodel, hvor Instagram-stjerner også tidligere er havnet i modvind.

Samtidig bliver Mickelborg også kritiseret for at redigere sig tyndere på sine billeder, hvilket af flere beskrives som dobbeltmoralsk set i lyset af hendes nylige bogudgivelse.

For stort fokus på mad

Carla Mickelborg pointerer over for Ekstra Bladet, at hun stadig er i en proces om at lære at elske sig selv.

- Jeg ser det som en 'ongoing' proces, som måske aldrig slutter

Hun har tidligere fortalt, at hun har haft en form for spiseforstyrrelse og medgiver også, at hun tidligere har haft for stort fokus på mad.

Carla Mickelborg er kendt fra de nyindspillede 'Far til fire'-film, hvor hun spillede Søs. Foto: Lars Skaaning/Ritzau Scanpix

- Jeg opdagede for to dage siden, at jeg havde taget tre kilo på, og så delte jeg det på min story (på Instagram, red.), hvor jeg sagde: 'Selvom jeg har skrevet en bog om det her emne, er der stadig nogle problemer, der godt kan vende tilbage, men jeg er blevet så bevidst om det nu, at jeg sætter ind med det samme og siger: 'Ja, det kan være, du har taget tre kilo på, Carla, men det gør dig ikke til et dårligere menneske, og du skal måske bare smide din vægt ud'. Så jeg delte bare min egen proces´, forklarer hun.

Hun tilføjer, at den kritik hun har modtaget, primært er kommet på Jodel og ikke på hendes egne kanaler.

- De samme mennesker, der er sure på én, hvis man lægger uredigerede billeder op og siger: 'Fuck, hvor er du blevet fed at se på', er de samme mennesker, der skriver: 'Hvor er du nederen, at du redigerer dine billeder'.

Redigerer sig tyndere

- Redigerer du da dine billeder?

- Ja, det gør jeg. Jeg ser Instagram som et visuelt fix – noget smukt at se på. Så hvis jeg tager et billede af en flot udsigt eller en solnedgang, går jeg altid ind og 'tuner det op', så det er så smukt, som det kan være.

- Men redigerer du dine billeder, så du ser tyndere ud? Det er vel dét, der falder folk for brystet?

- Ja, det gør jeg også. Hvis jeg har en stor bums i panden, så fjerner jeg den, eller hvis jeg bliver fotograferet nedefra og ikke lige får fremhævet, at min talje ser lige så lille ud, som den plejer, så kan jeg godt finde på at gøre den mindre. Men jeg går ikke ind og ændrer min kropsform, så det ligner, at jeg har tabt 20 kilo.

- Kan du ikke forstå, at det kan opfattes som dobbeltmoralsk?

Carla Mickelborg har tidligere vist, hvordan man opnår en flad mave i Ekstra Bladet. Foto: Rumle Skafte

- Et billeder er jo aldrig nogensinde en sandhed. Man kan tage et billede, hvor bukserne sidder lige midt på dellen, og så ser man tyk ud, og så kan jeg rette på bukserne, og så tænker folk: 'Okay, hun er tynd'. Man kan snyde så nemt visuelt på billeder. Jeg tror, alle kan genkende, at man ikke vil have billeder ud af sig selv, hvor man ikke ser pæn ud.

- Der er vel forskel på at lægge pæne billeder op og så lægge redigerede billeder op?

- Det hænger ikke sådan sammen for mig. Jeg hader ikke mig selv – jeg tænker bare: 'Det billede ville se pænere ud, hvis jeg ikke havde den delle'.

- Er du ikke med til at opretholde et urealistisk kropsideal for dine unge følgere?

- Nej, for én ting er et 'feed' (på Instagram, red.). Dér kan jeg godt lide, at det ser pænt ud. Noget andet er min story og mine YouTube-videoer - der redigerer jeg jo ikke noget, men laver yogaøvelser og viser mine deller i alle mulige positioner. Der er jo ikke den store forskel – man kan godt genkende mig i virkeligheden, slår hun fast.

