Zangenberg droppet

Det var en glad Julie Zangenberg, der landede hovedrollen i gamer-serien 'GG Horsens', men efter blot én sæson er hun skiftet ud.

'GG Horsens' handler om en kvindelig gamer, der kæmper sig ind i en mandsdomineret verden, og serien har fået hård kritik af anmelderne.

Over for ekkofilm.dk fortæller seriens skaber Morten Vogt Urup, at bruddet med den tidligere klatretøs skyldes 'kreative uoverensstemmelser'. Men han fortæller samtidig, at Zangenbergs karakter ganske enkelt manglede facetter.

- Julie Zangenberg spillede en lidt bossy pige, der ikke finder sig i noget. Hendes karakter blev desværre lidt kedelig og endimensionel, fordi hun blev meget ligetil i det univers. Så i sæson to vil vi skabe en figur, der er meget mere spændende som hovedperson og har noget på spil, fortæller han til ekkofilm.dk.

I stedet for Julie Zangenberg vil hovedrollen i serien nu blive spillet af Miri-Ann Beuschel, som man blandt andet kender fra ungdomsserien 'Doggystyle'.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Julie Zangenberg.

En gave

Da avisen talte med hende i september sidste år, lød hun ellers som en, der følte, at hun havde vundet i lotteriet ved at lande hovedrollen i 'GG Horsens'.

– Det har været enormt forløsende. Jeg havde et helt års pause fra skuespillet for to år siden, hvor jeg lige skulle finde ud af, hvad jeg ville. Jeg lavede teater sidste år, og det var virkelig tilfredsstillende, men jeg har også det mere kommercielle og humorfyldte i mig. Det er en gave at forsøge at være sjov, og det var den følelse, jeg havde med 'GG Horsens'. Du griner, fra du kommer, til du går, fortalte hun.

Her fortalte hun også, at hun havde fungeret som manuskriptkonsulent og været med til at præge den karakter, seriens skaber altså nu beskriver som 'lidt kedelig og endimensionel'.

– Jeg har jo det problem, at jeg tit kommer til at blande mig lidt for meget i alt, hvad jeg laver. Så jeg tilbød min hjælp til forfatterne i det omfang, de havde lyst. Jeg ved også godt, det kan være røvirriterende med en skuespiller på sidelinjen, så det skal være respektfuldt. Heldigvis havde instruktøren på forhånd tænkt, at han gerne ville have min hjælp til min karakter, sagde Julie Zangenberg.