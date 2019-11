Zindy Laursen afslører: Her er min nye kæreste

Det var en storsmilende Zindy Laursen, som Ekstra Bladet mødte mandag aften på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Ninna' i Empire på Nørrebro.

Her havde den 48-årige sangerinde nemlig sin nye kæreste, den 52-årige lyddesigner Bjørn Vidøe, under armen, og det var første gang, hun viste ham frem offentligt.

- Vi har været sammen i et halvt år, afslørede Zindy Laursen, der samtidig fortalte, at parret allerede er begyndt at lege med tanken om at flytte sammen.

- Vi kigger på det (at flytte sammen, red.). Vi tager det stille og roligt, men vi er meget glade. Det er første gang, vi er ude sammen. Vi har holdt det lidt 'low key', sagde hun videre med et stort smil.

Zindy sammen med kæresten. Foto: Anthon Unger

Parret har mødt hinanden igennem arbejdet for et års tid siden.

- Vi har mødt hinanden i mit lydstudie, og så opstod der sød musik, sagde Bjørn Vidøe med et grin og fortsatte:

- Vi har lavet noget musik sammen og noget film sammen, og så har vi kendt hinanden i omkring tre måneder, før der skete noget. Så det var meget stille og roligt, fortsatte han.

Meget forelskede

- Hvad faldt I for ved hinanden?

- Bjørn er, ud over at han er pissedygtig til det, han gør, så har han bare pisse meget empati. Det kan jeg rigtig godt lide, og så har han humor. Vi griner rigtig meget sammen. Det er nogle af de kvaliteter, jeg rigtig godt kan lide. Han er bare en dejlig og god sjæl, lød det fra en glad Zindy Laursen, der samtidig afslørede, at parret ikke er afvisende over for at få børn sammen i fremtiden.

- Vi tager det en dag ad gangen, og så ser vi, hvad der sker, men det ville da ikke være et dårligt parti at få unger med, lød det fra en smilende Zindy Laursen, mens Bjørn Vidøe forsikrede om, at han i hvert fald ser frem til mange flere år sammen med Zindy Laursen.

Hverken Bjørn Vidøe eller Zindy Laursen har børn fra tidligere forhold.

Der blev også tid til kys på den røde løber. Foto: Anthon Unger

- Det bliver helt sikkert et guldbryllup. Det kan jeg garantere, sagde han med et stort smil, mens Zindy Laursen med et smil understregede, at det aldrig er for sent at finde kærligheden.

- Jeg har i hvert fald fundet kvinden i mit liv, lød det fra en forelsket Bjørn Vidøe, inden parret fortsatte ind i biografen for at se filmen 'Ninna', som Bjørn Vidøe har designet lyden på.

Zindy Laursen har blandt andre tidligere dannet par med Kuku Agami og Michael Friis.