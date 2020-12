Zobel mister kørekortet

De næste seks måneder skal Alexander Zobel finde på et andet transportmiddel end en bil.

Det skriver Se og Hør, der har fået dommen bekræftet af Københavns Byret.

Zobel kan se frem til at betale en bøde på 1500 kroner oveni dommen på frakendelse af kørekortet det næste halve år.

Straffen er lidt hårdere for den unge jetsetter end formalt, fordi han tidligere har fået frakendt kørekortet.

Ifølge Se og Hør skyldes retssagen, at Zobel brugte sin mobiltelefon, mens han kørte bil.

Det lader dog ikke til, at dommen kommer til at betyde særligt meget for den unge Zobel.

På sin Instagram viser rigmandssønnen frem, at han er i Dubai, hvor han træner og nyder livet.

Alexander Zobel er søn af Peter og afdøde Henriette Zobel.

Hans søster er Sarah Zobel.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Alexander Zobel, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.