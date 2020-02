Zulu Awards endte helt galt

De tidligere 'X Factor'-deltagere Maria og Bea var i højt humør, da de torsdag aften indtog den røde løber til Zulu Awards 2020 i K.B. Hallen i lak, læder og høje støvler.

Men aftenen fik en mindre hyggelig afslutning.

Deres Zulu Awards blev nemlig så vild, at de måtte en tur på Hvidovre Hospital.

Ud over høje støvler og et rødt, stramt outfit havde Maria et par lange, gennemsigtige handsker på i dagens anledning. De endte dog med at volde hende en del problemer.

Bendtner og kæresten flygtede fra pressen

Udenpå handskerne havde hun nemlig en stor fingerring, som i løbet af aftenen satte sig godt og grundigt fast.

På Instagram har både Maria og Bea delt video og billeder fra Hvidovre Hospital, hvor de var nødt til at tage hen, for at Maria kunne få skåret ringen af sin finger.

- Zulu afterparty - vi kommer bagefter. Jeg skal lige have skåret min ring af, siger Maria i en video på Beas Instagram-profil.

På Instagram har Bea ligeledes delt et billede af Marias hævede finger, hvortil hun skriver følgende tekst:

'Zulu Awards endte med, at Maria skulle ha' sin ring af på Hvidovre Akuthospital', skriver Bea.

I Beas video ser man samtidig, hvordan en sygeplejerske får skåret Marias ring af. Fingeren er fyldt med blod og godt og grundigt hævet.

Overrasker: Dar Salim i hedt kys med mormor

Den uheldige episode forhindrede dog ikke de to rap-tøser i at tage tilbage til efterfesten til Zulu Awards senere på aftenen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Maria, men det har i skrivende stund ikke været muligt.