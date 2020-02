DR-besparelser rammer børnenes MGP

'Hammerslag', Kender du typen' og nu også MGP. DR må forkorte populære programmer for at få budgetterne til at holde

Når DR i år blænder op for børnenes MGP bliver det i en noget slankere udgave, end de danske rollinger har været vant til de seneste mange år.

Det super populære børne-show har nemlig været på kur som et led i den sparerunde, DR har været igennem det seneste halvandet års tid.

Se også: Forældre raser over MGP: - Dybt uprofessionelt

Helt konkret betyder besparelserne, at der kun er otte sange med i 2020-udgaven af konkurrencen. Det er to færre end normalt, hvor der hidtil har været ti sange med i MGP'et.

- Ja, det er rigtigt, at vi bruger lidt færre penge på MGP i år. Til gengæld bruger vi lidt flere på andre børneprogrammer, så på den måde går vi i nul, siger ledende chef for børn- og livsstil på DR, Signe Aggerholm, til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at DR siden årsskiftet som noget nyt også har lavet tv til børn mellem nul og tre år og har udvidet Ultra-målgruppen fra 12 til 14 år. Det har kostet.

- Derfor har vi måttet prioritere vores midler, og det betyder blandt andet, et MGP'et bliver kortere i år. Til gengæld har vi valgt, at showet skal være lige så kreativt og ambitiøst, som det plejer. Det bliver der ikke skåret på, siger Signe Aggerholm og fortsætter.

- Vi er ikke interesseret i at udkomme med et halvfesent MGP, derfor mener vi, at færre sange var den bedste løsning inde for de rammer, vi har, siger hun.

Se også: Dansk hitmager med i Melodi Grand Prix

Det færre antal sange er ikke eneste ændring, der rammer MGP i år. Normalt dysterne børnene i sang ugen efter de voksnes Melodi Grand Prix. I år der det omvendt.

Det betyder, at ungerne indtager Royal Arena 29. februar, mens Isam B, Sys Bjerre og de andre deltagere i Dansk Melodi Grand Prix 2020 må vente til 7. marts.

Det er Joakim Ingversen og Kristian Gintberg, der skal styre løjerne ved MGP, mens Rasmus Bjerg og Hella Joof skal være værter ved Dansk Melodi Grand Prix.

Se også: Stor overraskelse: Her er værterne ved Dansk Melodi Grand Prix