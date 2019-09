Efter anklager: Operastjerne trækker sig

Plácido Domingo forlader scenen, efter der den seneste tid er blevet kastet lys på flere anklager om sexchikane og upassende opførsel.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 78-årige tenor skulle synge hovedrollen i sæsondebuten 'Macbeth' onsdag aften. Det skulle have været hans første optræden i USA, siden kvinderne trådte frem med anklager mod ham.

Operaen siger i en udtalelse, at 'The Met og hr. Domingo er enige om, at han bliver nødt til at træde tilbage'.

Opdateres ...