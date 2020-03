Efter 'Luksusfælden': - Et sjældent tilfælde

Eksperterne kom for alvor på prøve under tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' på TV3, hvor de skulle hjælpe 45-årige Keven, der var bosat i en campingvogn, idet det var for dyrt for ham at bo på den gård, han ellers boede på.

Kevens gæld lød på hele 983.000 kroner fordelt på 13 lån, og 670.000 af de kroner udgjorde gæld til Skattestyrelsen. Derudover havde Keven over længere tid valgt at ignorere en indkaldelse til fogedretten, hvilket kunne medføre, at han når som helst kunne blive anholdt og hevet i fogedretten.

Det var tydeligt i programmet, at eksperterne Sesilie Munk Stenderup og Carsten Linnemann fik sig lidt af et chok over, hvor galt det stod til hos Keven. Det erkender Carsten Linnemann også efterfølgende:

- Keven befandt sig i en ret håbløs situation, da vi kom. Og han boede på en campingplads, hvilket jo selvfølgelig ikke er holdbart. Så han havde sat sig i et svært udgangspunkt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Er det en af de mere ekstreme tilfælde i 'Luksusfælden'?

- Ja, det kan man godt sige, for Kevens gæld var af en sådan karakter, at vi ikke kunne hjælpe ham på stedet med vores forhandlinger. Normalt kan vi jo altid forhandle et eller andet til dem med en stor gæld, men vi kunne ikke forhandle på to tredjedele af gælden, fordi det var til det offentlige. Så vi kunne ikke stille så meget op der, forklarer han og uddyber:

- Normalt laver vi en privat gældssanering, hvor vi laver gode aftaler på vegne af deltagerne, men det kunne vi ikke med Keven, fordi hans gæld var sammensat på den måde, den var. Så derfor kan man sige, at hans historie er et lidt sjældent tilfælde i 'Luksusfælden'.

Hvorvidt Keven stadig bor i campingvognen i dag, vides ikke. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Glæder sig over udfaldet

I slutningen af programmet blev det tydeligt, at Keven havde lyttet meget til eksperterne. Han havde overholdt alle budgetter og var i fuld gang med at finde sit et job.

Det er bestemt noget, der glæder Carsten Linnemann:

- Det er super dejligt, når deltagerne lytter til vores råd og udvikler sig. Så at Keven tog det til sig er rigtig skønt. Jeg ved ikke, hvor han er endt henne i dag, men jeg håber, han har fundet et sted at bo samt et rigtigt arbejde, lyder det fra ham.

- Vi efterlod ham på et godt sted og med en retning i forhold til, hvad han skulle gøre. Så det håber jeg, han har fulgt. Det er altid sjovt, når folk lytter til vores råd, er glade og tror på fremtiden. De situationer, hvor folk ikke lytter til os og fortsætter deres liv, som de hidtil har gjort, der er det lidt spild af tid, slår han fast.

Ekstra Bladet ville gerne have talt med Kevin om, hvordan det går ham i dag, men han har desværre ikke ønsket at stille op til interview.

