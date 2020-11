Efter PS5-kaos: - Jeg lægger mig fladt ned

Udgivelsen af den nye PlayStation 5 har skabt hamstrings-lignende tilstande i forsøget på at få fat i den ultra populære spilkonsol.

Til opskrevne brugere annoncerede Coolshop.com torsdag i en mail, at de havde fået et begrænset antal PlayStations på lager, som ville blive sat til salg.

Efterspørgslen var dog så stor, at der på et tidspunkt sad over 2500 potentielle kunder klar til, at konsollen blev sat til salg.

Det hele endte med, at mange tusinde kunder fik købt PlayStationen og fik en ordrebekræftelse. Der var dog det lille problem, at Coolshop kun havde 250 til salg.

Det fik det nordjyske firma til at sende en SMS til kunderne om, at deres ordrer var blevet annulleret, og det fik mange af kunderne op i det røde felt.

Coolshop har senere sendt en SMS, hvori der står, at de ikke kommer til at annullere kundernes ordrer. I stedet får kunderne lov til at vælge, om de vil beholde deres plads i køen til konsollen eller annullere ordren.

Foto: Privatfoto

Det var disse SMS'er, som mange af Coolshop-kunderne fik torsdag aften. Foto: Privatfoto

Skulle ikke have sendt SMS

En af dem, der fik en besked, var Jacob Humer, der sad klar til at bestille en konsol klokken 14 på Coolshops hjemmeside.

- Jeg synes, det er utrolig dårlig stil, fordi man netop har fået ordrebekræftelsen, og der står, at ordren er accepteret også. Det er jo en bindende købsaftale, siger han til Ekstra Bladet.

Hos Coolshop beklager man også fejlen, og at det kunne lade sig gøre for så mange at bestille PlayStationen på samme tid.

- Fejlen var, at jeg går lidt i panik over, at folk bliver så vrede, at jeg får sendt den SMS ud, hvor vi skriver, at vi har annulleret ordren. Jeg tænker, at vi da skal annullere ordren, hvis folk ikke kan få konsollen med sikkerhed inden jul. Det skal vi selvfølgelig ikke gøre. De skal have lov at beholde deres plads i køen, fortæller Jacob Risgaard, der er medejer af Coolshop.

Coolshop har butikker i otte lande i Europa, og Jacob Risgaard fortæller, at der var op mod 11.000 kunder, der på samme tid trykkede på 'Læg i kurven'-knappen.

Jacob Risgaard er udover medstifter af Coolshop.com også kendt som en af 'løverne' i DR-programmet 'Løvens Hule'. Foto: Aleksander Klug

- Jeg lægger mig fladt ned. De skulle ikke have haft den SMS, og i den ideelle verden så skulle vi have et system, der kunne håndtere så mange anmodninger på samme tid. Det findes bare ikke, fortæller medejeren, der samtidig fastslår, at alle, der havde forudbestilt en PlayStation 5, har fået den.

Lover kompensation

- Vi kommer til at finde en ting, som et plaster på såret, og vi kommer ikke til at åbne for flere ordrer, før dem' der ligger i kø, har fået deres, fortæller Jacob Risgaard.

Kompensationen er noget, der kan få Jacob Humer i til at beholde sin plads i køen. Han brugte ellers et godt stykke tid på at overveje, om han skulle annullere sin ordre.

- Hvis de lover, at der kommer en ekstra ting med, så har jeg mere lyst til at sige 'okay, en fejl er en fejl. Jeg må vente og se an'.

- Jeg føler mig lidt tvunget til at beholde min ordre. Det bliver umuligt at få fat i en. Hvis jeg gør det, så kan det være, der går endnu længere tid før jeg får fingrene i en.

Coolshop har efterfølgende også udsendt en officiel undskyldning på deres Facebook-profil, hvor de ligesom til Ekstra Bladet bekræfter, at de er i gang med at finde en kompensation, som et plaster på såret.

