Eks-rocker: Min datter skal ikke date en som mig

Han har set sin stedfar skyde sig selv for øjnene af ham og er blevet tævet i sin opvækst af moderens forskellige kærester.

Han beskriver sin barndom som kaotisk, hvor manglen på rollemodeller i hjemmet blandt andet var medvirkende til, at han endte i rockermiljøet i en alder af 16 år. Her færdedes han i 12 år, indtil han i 2013 besluttede sig for at træde ud af rockermiljøet som 28-årig.

- Jeg ville gerne være far. Det lyder 'corny', men jeg begyndte at tænke på, jeg gerne ville være far. Det gjorde, at jeg kiggede indad, fortæller 34-årige Martin Celosse-Andersen, da han gæster Ekstra Bladets tv-studie.

Martin Celosse-Andersen som knægt med den stedfar, der skød sig selv for øjnene af ham. Privatfoto

I tiden op til han tog beslutningen, var han med egne ord blevet kontaktet af folk, der opfordrede ham til at forlade miljøet. Lige lidt hjalp det. Men hvorfor var det så, at livet som rocker ikke harmonerede med det at være far?

- Der forstod jeg, at en far er sin datters første kærlighed. Det betyder også, at den type mand, jeg ville være (i faderrollen, red.), er den type mand, hun ville trækkes mod, når hun bliver ældre, lyder ræsonnementet fra eks-rockeren.

- Selvom jeg i al beskedenhed synes, at jeg var en fed fyr, så ville jeg ikke have, at hun kom slæbende hjem med sådan en som mig, fortæller han og refererer til sin tid som rocker.

I dag har Martin forladt rockermiljøet, er blevet far og turnerer rundt i landet og holder foredrag om sin fortid og erfaringer med politiets exit-programmer. Privatfoto

- Det må være en rimelig hård erkendelse at nå frem til?

- Jo, men det var en meget kognitiv funderet erkendelse, hvor man afstemmer en ligning. Så måtte jeg jo finde ud af, hvilken mand jeg gerne ville have, at hun kom hjem med, lyder det.

Paranoid skizofren

Beslutningen om at blive en far, der kunne skabe et sikkert og trygt hjem for sine børn, blev taget. Da han valgte at træde ind i politiets exit-program, skulle han først afsone en dom.

Som de andre gange, han havde afsonet dom, skete det i Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland, der er en lukket psykiatrisk institution.

- Jeg har en baggrund i psykiatrien, hvor jeg som 14-årig blev diagnosticeret med paranoid skizofreni, som jeg var i behandling for, til jeg var 33 år. Så når jeg skal ind og sidde, bliver jeg kastet op på en 'tosseanstalt', fortæller den tidligere rocker.

En barndom med vold, svigt og dårlige rollemodeller trak Martin mod rockermiljøet da en mand i miljøet endelig var en rollemodel for ham. Privatfoto

Det er, da han er inde at sidde, at han med egne ord finder lyset. Han læser en artikel af en forsker fra Aarhus Universitet, der mener, at tidligere rocker- og bandemedlemmer skal en tur på højskole.

- Bingo! Den ruller vi på. Jeg sender hende et håndskrevet brev, hvor jeg giver udtryk for, at det lyder som en mega fed idé. Der bliver jeg ignoreret. Da jeg kommer ud, sender jeg hende så en e-mail, og der svarer hun så og inviterer mig ind på Aarhus Universitet, hvor vi starter et forskningssamarbejde, som stadig står på i dag.

Nedenunder kan du høre hele udsendelsen, hvor Martin Celosse-Andersen og Simon Iversen fortæller om deres fortid som henholdsvis rocker og afhængige af andre substanser. De taler om deres opvækst, og om hvordan de begge er kommet ud af miljøerne. I dag holder de foredrag for unge, hvor de deler ud af deres erfaringer.