Elton John bliver hyldet med særlig mønt

Den verdenskendte britiske sanger Elton John bliver den anden britiske kunstner, som hædres med en erindringsmønt i Royal Mints serie med musiklegender. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere er samme ære tilfaldet rockgruppen Queen.

Erindringsmønterne laves af det statsejede Royal Mint, der har monopol på at lave mønter i Storbritannien.

- Det er en vidunderlig ære at blive anerkendt på denne måde, siger den 77-årige Elton John.

Mønten, der er designet af kunstneren Bradley Morgan Johnson, er indgraveret med Elton Johns karakteristiske briller og en sommerstråhat som en hyldest til hans over 50 år lange karriere.

Elton John, der blev slået til ridder i 1998, har solgt over 250 millioner plader og har haft adskillige verdenshits som 'Candle in the Wind', 'Rocket Man' og 'Your Song'.

- Elton John er uden tvivl en britisk musiklegende og en af de mest succesrige sangere-sangskrivere i sin generation, siger Clare Maclennan, der har ansvaret for erindringsmønter hos The Royal Mint, ifølge nyhedsbureauet AAP.

På grund af udbruddet af det nye coronavirus har Elton John være tvunget til at afbryde en langvarig afskedsturné.

Mønterne med Elton Johns kan bestilles på Royal Mints hjemmeside. Mønterne kommer i en både en guld- og en sølvudgave.