Færdig på TV2: - Nu må det sgu være nok

Den populære TV2-vært Per Christiansen stopper efter 40 år i journalist-faget.

- På et tidspunkt begynder man at tænke om man orker at gå på arbejde mere, fortæller den 68-årige vært til Ekstra Bladet.

- Jeg kunne have gået på pension, da jeg var 65 år. Og ved 70, så er man jo gammel - jeg skal jo også nå at have noget ud af de pensionspenge, jeg har betalt til i så mange år.

Per Christiansen bliver nu hyldet af kollegaer og venner - blandt andre Jes Dorph-Petersen, der på Facebook har lavet et for Christiansen rørende opslag.

- Jeg fældede en lille tåre, da jeg læste det selv, fortæller en taknemmelig Per Christiansen.

Nu må det være nok

Efter 40 år i faget, synes Per Christiansen, at det må være tid at komme videre.

- Jeg blev uddannet journalist i 1980. Samtidig har jeg 25-års jubilæum på TV2 - 18 år som nyhedsvært og syv år som vejrvært. Tanken har modnes, at nu må det sgu være nok, lyder det fra den 68-årige vært.

- Nu skal jeg bruge nogle år på mig selv og min familie og venner. Jeg glæder mig til at pleje mig selv, gå til foredragsrækker og møder - sådan noget man ikke kan som journalist - der kommer altid en vagt på tværs, forklarer Per Christiansen.

Han fortæller, at flere venner i årenes løb har fået testet deres tålmodighed.

- De sagde til mig: 'Vi tændte altså for fjernsynet for at se om det var rigtigt, at du havde vagt. Vi troede, at du ikke kunne lide at besøge os'. Den sved da lidt, fortæller han, der udstreger, at der er så mange ting, han har savnet at kunne deltage i.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Og så glæder jeg mig til at komme i form, forklarer Christiansen, der har været stor-pendler mellem Aalborg og Odense i længere tid.

- Så alle årene med Ritter Sport og Cola glæder jeg mig også til at slippe, griner værten, der dog ikke tror han er helt færdig med Ritter Sport.

Bog på vej

- Mon vi kan forvente, at du nedfælder dine erindringer?

- Det tror jeg bestemt, der vil komme - for min egen terapis skyld. Jeg har truet med at skrive en bog om 'practical jokes' - det har været en stor del af mit liv. Når man er en seriøs mand på skærmen, så kan jeg ikke lade være med at lave ballade. Jeg skal lige tænke lidt over, hvad jeg egentlig har lavet - jeg har simpelthen lavet for mig.

- Den kan måske blive næste års mandelgave, griner han.