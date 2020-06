Fans raser: 'Hvorfor lyver du?'

Kim Kardashian er endt i noget af et uvejr, efter hun lagde et atypisk billede på de sociale medier

Kardashian-klanen er ikke bleg for at vise, hvor velhavende de er. Det kommer til udtryk i deres garderober, luksuriøse ferier og deres utallige barnepiger og hushjælp.

Nu overrasker Kim Kardashian sine 176 millioner Instagram-følgere ved at dele et meget simpelt billede på det sociale medie Instagram.

Atypisk billede

Billedet er af den 39-årig skønhed, hvor hun reklamerer for sit tøjmærke SKIMS, som hun har på. Men det, der chokerer hendes mange fans er, at reality-dronningen selv ordner vasketøj.

Artiklen fortsætter under billede...



Beskyldt for at lyve

Normalt får man ikke den mere afslappede side af dagligdagen hos familien Kardashian-West at se, og derfor er der også flere, som ikke mener, det er 'ægte'.

Flere fans har forholdt sig kritisk til billedet, som de mener er opsat.

En skriver: 'Hvorfor lyver du? Du ordner jo ikke dit eget vasketøj...'

En anden er også skeptisk: 'Okay, jeg kan godt forstå, at du prøver at blive nemmere at relatere til'.

Overrasker

Andre følgere skriver, at de er overraskede over, at den smukke mor-til-fire også er køn uden make-up.

I sidste uge overraskede Kim Kardashian, da hun fortalte, at hun nu kunne tilføje endnu en titel på CV'et. Hun skal nu lave en truecrime-popcast i samarbejde med Spotify.

