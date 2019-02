FBI mistænker fotograf for voldtægt af modeller

En amerikansk fotograf er anklaget for at have bedøvet og voldtaget modeller, der poserede for ham.

Det oplyser myndighederne i delstaten Oregon og opfordrer samtidig flere potentielle ofre til at stå frem.

Den 52-årige fotograf Robert Koester er anklaget for seksuelle overgreb mod tre kvinder og en mindreårig pige i Oregon. Anklageskiftet tæller 32 punkter, herunder voldtægt og sodomi.

Samtidig er Koester anklaget for flere end 20 seksuelle overgreb mod yderligere fire ofre i Californien i november. Det var disse formodede overgreb, der førte efterforskerne på sporet af overgrebene i Oregon.

Det oplyser distriktsadvokat Brad Berry fra Yamhill County.

Det amerikanske forbundspoliti (FBI) oplyser yderligere, at Koester "potentielt har begået disse kriminelle handlinger i perioden fra 1994 til 13. november 2018".

FBI tilføjer, at "ofre er blevet identificeret i flere byer på tværs af hele USA".

Ifølge advokat Brad Berry lokkede Robert Koester modeller fra andre delstater hjem til sin landejendom i Oregon, hvor han sagde, at han ville fotografere dem. Ifølge anklageskiftet blev kvinderne her behøvet og voldtaget.

På ejendommen har efterforskere fundet billeder og videoer af flere personer, som myndighederne ikke har været i stand til at identificere.

- Det er svært at give et skøn over antallet af ofre. Det skyldes blandt andet, at der er blevet beslaglagt enormt meget materiale, som stadig mangler at blive analyseret, siger Brad Berry.

Ifølge distriktsadvokaten har Robert Koester arbejdet som fotograf siden 1990'erne og er blevet brugt af flere professionelle modelbureauer.