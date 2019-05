Festival-navn aflyser: Erstatning fundet

Den svenske søsterduo First Aid Kit har meldt ud, at de ikke er i stand til at gennemføre deres planlagte europaturné.

Det betyder, at de må aflyse en lang række koncerter. De skulle ellers have spillet på den populære NorthSide-festival lørdag 8. juni.

Til gengæld har NorthSide allerede fundet en erstatning. Albumaktuelle Oh Land, der også er kendt som 'X Factor'-vært, spiller i stedet, skriver NorthSide i en pressemeddelelse.

Uventede helbredsårsager

First Aid Kit meldte selv nyheden ud på deres Facebook-side.

'Vi er knust over at være nødt til at aflyse dette års planlagte sommerkoncerter. Vi havde glædet os vildt meget til at skulle spille, men på grund af uventede helbredsårsager kan vi simpelthen ikke gennemføre koncerterne. Alt skal nok blive okay, og vi glæder os til snart at se jer igen,' skriver de og underskriver med 'Klara & Johanna'.

Hvilke uventede helbredsårsager, der er tale om, bliver ikke uddybet i opslaget på Facebook.

Oh Land har spillet på NorthSide før. Med blåt hår indtog hun scenen i 2014. Foto: Janus Engel/Ritzau Scanpix

Selvom der kun er tre uger til, at First Aid Kit skulle have spillet på NorthSide, har de med kort varsel fået fingrene i Oh Land, hvis borgerlige navn er Nanna Øland Fabricius.

Glade for erstatning

NorthSide er ærgerlige over aflysningen, skriver de i pressemeddelelsen.

- Vi håber naturligvis, at vi får mulighed for at præsentere First Aid Kit ved en senere lejlighed. Men når det er sagt, er vi virkelig glade for og taknemmelige over, at det er lykkedes os med utrolig kort varsel at få så stærkt et navn som Oh Land til NorthSide. Hun kommer til Aarhus med et fremragende bagkatalog af hits som ”White Nights”, ”Renaissance Girls” og ”Sun of a Gun” samt et spritnyt og særdeles stærkt album, så det glæder vi os meget til, siger talsmand for NorthSide, John Fogde, i pressemeddelselsen.

Oh Land udkom med et nyt album 3. maj, som Ekstra Bladets egen anmelder Thomas Treo ikke var spor begejstret for. Dommen over albummet 'Family Tree 'lød 'Oh Land er ikke dygtig nok'.

NorthSide 2019 løber af stablen i Ådalen ved Aarhus i dagene 6. til 8. juni 2019, og der er stadig billetter.