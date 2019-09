50-årige J-Lo giver den gas på stripperstangen

Det er ikke til at se at hun har rundet et halvt århundrede, og selvom Jennifer Lopez fyldte 50 år 24. juli i år, har hun en form, som mange 30-årige sikkert ville misunde hende.

Det viser hun tydeligt i sin kommende film 'Hustlers', hvor en flok tidligere strippere rotter sig sammen om at lænse deres rige kunder.

Udover Lopez er blandt andet rapperen Cardi B, der selv har en fortid som stripper, Julia Stiles og Constance Wu på rollelisten.

I klippet over artiklen får sidstnævnte en lektion i de grundlæggende manøvrer på en stripperstang, og selvom 'J-Lo' får det til at se let ud, ligger der timevis af hårdt arbejde bag, afslører hun overfor Fandango.

- Det er faktisk rigtig svært. Det kræver evner. Det er ikke som om enhver person bare kan hoppe derop og gøre det her. Jeg fik masser af blå mærker og den slags, fortæller Jennifer Lopez.

'Hustlers' har premiere i danske biografer 19. september.

Se traileren til 'Hustlers' her.