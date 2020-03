5 stjerner: Formidable Sidse Babett

Se også: Skuespiller afslører: Jeg anede ikke en skid

Det er altid rart med nye stemmer i dansk film. I hvert fald, hvis de er så lovende, som det er tilfældet med de to kvinder bag 'Kød & blod'. Der er tale om en spillefilmsdebut for instruktøren Jeanette Nordahl, mens manuskriptforfatteren Ingeborg Topsøe i spillefilmsregi tidligere kun har været inde over 'Charmøren' fra 2017.

Til at hjælpe sig med at sælge billetter har de til gengæld hyret veteranen Sidse Babett Knudsen, hvilket er en god beslutning, for hun er (selvfølgelig) formidabel som plejemoren fra helvede.

Den 51-årige skuespiller har gang i en større international karriere, så det er rart at se hende i en dansk sammenhæng igen - senere på året kan hun også opleves i filmatiseringen af Christian Jungersens bestseller 'Undtagelsen'.

'Kød og blod' lanceres som en mafiafilm, hvilket måske nok er at stramme den en anelse, men vi befinder os i en familie, der ernærer sig ved kriminalitet, så der er da visse lighedstræk.

Den 17-årige Idas (Sandra Guldberg Kampp) alkoholikermor omkommer i en bilulykke, og en velmenende sagsbehandler (Omar Shargawi) sætter hende i familepleje hos hendes moster, som hun stort set ikke kender. Moster Bodil (Sidse Babett Knudsen) bor i et parcelhus sammen med sine tre sønner, de to ældstes kærester plus sit barnebarn.

Alt ånder tilsyneladende idyl over det veldækkede morgenbord, men Ida - og publikum - aner ret hurtigt, at tingene vist ikke er helt, som de skal være derude i det fynske bondeland.

Det viser sig nemlig, at Bodil ud over at eje en natklub (sandsynligvis til hvidvaskning) lever af at låne penge ud, og at de tre sønner udgør et regulært tæskehold, som står for at indsamle afdragene. Ida inddrages ret hurtigt - og som det naturligste i verden - i forretningen. En dag går det helt galt, og Idas første indskydelse er at flygte, men hvor skal hun flygte hen? Og der er måske også en slags tryghed i den dysfunktionelle familie?

På trods af at den udspiller sig i et kriminelt miljø, fylder den side af sagen ikke synderligt meget, og volden er også ret nedtonet, så man kan ikke rubricere den som en egentlig gangsterfilm. Til gengæld fylder den sociale arv en hel del, men den kan nu heller ikke kaldes en socialrealistisk film. Hvad er den så?

Den er først og fremmest sin helt egen, og dens fokus er på de indbyrdes relationer mellem en matriark og hendes tre sønner, sønnernes indbyrdes forhold og familiens reaktion på den nytilkomne niece - og hendes reaktion på dem.

Sidse Babett Knudsen er som nævnt helt suveræn som moren, hvor facaden bogstavelig talt betyder alt, og som kører sit lille regime med iskold kærlighed.

Skuespillet er en fornøjelse hele vejen rundt, det gælder ikke mindst Sandra Guldberg Kampp i den hundesvære rolle som Ida og Joachim Fjelstrup som ældstesønnen Jonas. Der er dog ingen, der træder en fod forkert undervejs.

Læg dertil et fermt og koncentreret manuskript samt en stram instruktion uden en eneste overflødig scene eller replik og en skarptskåren billedside renset for fyld.

Så lander vi på en yderst overbevisende debutfilm, der på blot 89 minutter får sat sig et markant mærke. Oven i købet med en slutning, der bliver siddende i en længe efter, at man har forladt biografen. Vi kvitterer med fem stjerner - det manglede da bare.

Medv.: Sandra Guldberg Kampp, Sidse Babett Knudsen, Joachim Fjelstrup, Elliott Crosset Hove m.fl.