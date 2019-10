Åh nej: Endnu en tåbelig dansk film

Sensation: En vellykket dansk komedie

Makkerparret Claudia Boderke og Lars Mering har blandt andet stået bag manuskripterne til de tre film i 'Klassefesten'-serien, der som bekendt var en stor succes. I hvert fald ved billetlugerne. Så nu har de lavet endnu en af slagsen - denne gang bare med feminint fortegn.

Vi møder den nyligt fraskilte Eva spillet af Mille Dinensen i en rolle, der stort set er en krydsning mellem en lidt ældre Nynne og Rita. Her kan man virkelig tale om typecasting. Eva har i den grad svært ved at komme videre med sit liv, og det hele bliver ikke bedre af, at eksmanden har fundet sig en yngre model, Bella (Stephania Potalivo), der ikke blot er smuk og rig, men samtidig også ganske populær hos Evas søn Oliver (Bertil Karlshøj Smith).

I første scene ser vi Eva æde direkte af honningkrukken. Så ved man, at den er helt gal.

Som om det ikke var nok, er Bella også ved at indynde sig hos Evas bedste veninde Marlene (Lærke Winther). Det sker ved at arrangere en wellness-tur til et kursted, der tilfældigvis ligger lige i nærheden af der, hvor Peter (Jon Lange) - som den gifte Marlene har et godt øje til - skal på jagt. Så kan hun med Bellas ord 'få knaldet det væk'.

Eva kan selvfølgelig ikke lade de to tage af sted alene, og snart er de tre damer på tur. Lige som i 'Klassefesten' er det primært en undskyldning for en lang række akavede optrin, der vist gerne vil være både småpinlige og grænseoverskridende og samtidig sige noget rammende om den der panikalder, der åbenbart indfinder sig et sted i fyrrene.

Det lykkes ikke særlig godt. Først og fremmest fordi det ikke er særlig sjovt. Og når der endelig er optakt til et billigt grin eller to, så bliver humoren trukket så meget i langdrag, at den dør af iltmangel på stedet. Samtidig bliver filmens pointer udpenslet i så udpræget grad, at folkene bag må tro, at vi er decideret tungnemme. Hvilket desværre er et generelt problem for langt de fleste danske komedier.

Selvfølgelig er der også smålumre numsevittigheder. Ellers ville det jo ikke være en dansk komedie.

De tre altdominerende hovedrolleindehavere gør såmænd, hvad de kan, men det er yderst begrænset, hvad de kan stille op med det pauvre forlæg og den stivbenede, umelodiske instruktion. De får en stjerne hver, så vi lander på tre i alt. Resten er bedst forbigået i tavshed.

Og mon ikke det hele ganske forudsigeligt ender i den rene idyl? Ellers ville det jo ikke være en dansk komedie. Dermed er det hele i bund og grund fuldstændig ligegyldigt og glemt i samme øjeblik, man forlader biografen. Feel-good er også her nærmest synonymt med feel-dumb. Ellers ville det jo ikke være en dansk komedie.

Medv.: Millle Dinesen. Lærke Winther, Stephania Potalivo, Lars Ranthe. m.fl.