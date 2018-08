ÅNDSSVAG historie! Her er årets hidtil tåbeligste film

Haj-filmen 'The Meg' er en af den slags film, der er så dårlig, at det nærmest bliver en kvalitet i sig selv

'The Meg'. Instr.: Jason Turtletaub. 113 min. Premiere 9. august i 78 biografer landet over.

'Fast and Furious 8': Det bliver vildere og vildere

Siden Steven Spielberg i 1975 skrev historie med 'Dødens gab' og skabte den første sommer-blockbuster, har hajfilm haft sin egen lille niche i filmens univers. Resultaterne har mildest talt været blandede.

Nogle af dem har faktisk været ret gode film - eksempelvis 'The Shallows' og 'Open Water' - mens andre har været så dårlige, at det på en eller anden måde får sin egen underholdningsværdi - vi nævner i flæng 'Deep Blue Sea', 'Sharknado' og 'Mega Shark Versus Giant Octopus'.

Aktuelle 'The Meg' hører så afgjort til i sidstnævnte felt. Med den forskel, at der her er tale om en B-film lavet på et A-budget. Og en del af pengene er tilsyneladende kinesiske, hvilket betyder, at der er en del kinesere centralt placeret i de blodige løjer.

Se billedet: Hollywood-par skal være forældre

Historien er præcis så åndssvag og lagt ude, som den slags plejer at være ('The Meg' er utroligt nok baseret på en roman af Steve Alten). Det viser sig, at bunden af Marianergraven på 11 kilometers dybde i Stillehavet slet ikke er nogen 'rigtig' bund, men blot et lag af noget gennemtrængeligt, man kalder terraklin (don't ask), og under det er der en hel, hemmelig verden af forhistoriske havdyr.

Heriblandt den såkaldte Megalodon - en kæmpehaj, som man ellers troede var uddød for flere millioner år siden. Men når mennesker kan komme fra vores verden til deres, så kan trafikken selvfølgelig også gå den anden vej. Som det ofte er tilfældet i denne slags film, viser vores nysgerrighed sig at give blodigt bagslag.

Sensation! Ny amerikansk komedie er faktisk sjov

Så pludselig er Megalodonen løs ved vores kyster. Og trods sin enorme størrelse har den tilsyneladende en glubende appetit på letpåklædte badegæster, selv om man skulle mene, at det ville være mere naturligt for den at gå efter mere proteinrige bytter end den slags småskravl.

Men nu er sandsynlighed jo ikke i fokus her, hvor stort set enhver af genrens klicheer spændes til bristepunktet. Og også gerne over. Actionhelten Jason Statham leder tåbelighederne med vanlig mangel på finesse, og filmen veksler gennem samtlige 113 minutter mellem det groteske og det ufrivilligt komiske tilsat en knivspids sentimentalitet, hvor manglen på troværdighed i de karikerede karakterer heller ikke er noget, man bekymrer sig synderligt om.

Men på en eller anden måde er 'The Meg' en af den slags film, der er så dårlig, at den ender med at få sin egen bizarre underholdningsværdi. Så har man en svaghed for nogle af de ovennævnte titler eller lignende sager som 'Piranha 3-D', vil man garanteret ikke fortryde at have spildt et par timer på skidtet. Men det fordrer, at man efterlader den gode smag, sin kritiske sans og stor del af sin intelligens i garderoben. Og nok også, at man - som undertegnede - har en forkærlighed for genren som sådan.

Medv.: Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose m.fl.