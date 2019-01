Allerede: Årets ringeste film?

Se også: Anmeldelse: 1 stjerne til Will Smith & søn

Den indiskfødte instruktør M. Night Shyamalan har siden gennembruddet med den egentlig ganske lovende 'Den sjette sans' (som dog ikke vinder meget ved et gensyn) i 1999 gjort en karriere ud af sludder og vrøvl - gerne af et paranormalt tilsnit - serveret i et dybsindigt, selvhøjtideligt tonelag. Hans varemærke er de 'overraskende' plotdrejninger, som ved nærmere eftersyn mestendels viser sig at bestå af papirtynde postulater og varm luft.

Hans forrige film 'Split' (2016) afslørede i bogstavelig talt sidste øjeblik at være forbundet med 'Unbreakable' (2000), og 'Glass' er så tredje kapitel i historien. Om den forbliver en trilogi, skal ikke antydes her, for jo mindre man ved om forløbet på forhånd, des større er den tvivlsomme i Shyamalans film.

Verdens ringeste film

Det gør dem også lidt svære at anmelde, fordi det primært er de virkelig tåbelige plotkonstruktioner, der gør dem så ringe, og dem kan man jo ikke sådan pille fra hinanden uden at røbe handlingsforløbet, hvilket trods alt ville være tarveligt.

Vi kan dog godt røbe så meget, som at det meste af filmen foregår på en galeanstalt, hvor de to stjernepsykopater Elijah Price også kendt som Mr. Glass på grund af sin knogleskørhed - spillet af Samuel Jackson med en virkelig dårlig hårdag - og Kevin med de 24 personligheder, heriblandt seriemorderen Dyret - ligesom i 'Split' levendegjort af James McAvoy med en energi og et talent, der havde været en bedre sag værdig - er indlagt sammen med den usårlige selvtægtsmand David Dunn - med Bruce Willis i rollen som, nå ja, Bruce Willis.

Det betyder alenlange terapisessioner under ledelse af psykologen Ellie Staple (Sarah Poulsen, der vist heller ikke selv tror på sin rolle), som blander ubærlige doser af lommepsykologi med den tegneseriebaserede superheltemytologi, som Shyamalan vist gerne vil have, at vi tager for den skinbarlige sandhed.

Banalt og fantasiløst: Bruce Willis går amok

Jeg er skam helt på det rene med, at man inden for fiktionens rammer har vide grænser for det sandsynlige, men det skal jo helst give en eller anden form for mening, mens historien udspiller sig. Det lykkes heller ikke her for Shyamalan - der igen selv står for det hjælpeløse manuskript, hvis forsøg på at menneskeliggøre superhelten har den stik modsatte affekt. Ja, ofte befinder vi os hinsides grænsen for det ufrivilligt komiske. Bortset fra at det ikke engang er særlig sjovt. Og nej, der er ikke skyggen af et glimt øjet her. Det er skam alt sammen meget alvorlig ment.

Det betyder så også at både spændingen og uhyggen er stort set ikke-eksisterende, mens man måbende er vidne til to og en halv times rablende nonsens, som jeg ikke kan mindes, hvornår jeg sidst har været udsat for i så komprimeret form. hvilket et stort budget og højt betalte stjerner på ingen måde formår at dække over.

Det kan måske virke lidt præmaturt, allerede at udråbe 'Glass' til en af årets dårligste film blot et par uger inde i januar, men jeg håber så sandelig, at jeg har ret. Ellers bliver det et meget langt filmår.

Medv.: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Sarah Paulson m.fl