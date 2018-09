Antallet af thai-koner eksploderet i Thy

Arrangerede ægteskaber er ofte noget vi forbinder med noget negativt i en bestemt befolkningsgruppe. Men ikke i Thy, For 25 år siden kom thailandske Sommai til den forblæste vestjyske egn efter at hun havde giftet sig med Niels, som hun havde mødt på et bordel i Pattaya, hvor hun arbejde for at forsørge sine og sin afdøde søsters i alt otte børn.

Men Sommai viser sig at være en regulær Kirsten Giftekniv, og i dag bor der 926 thailandske kvinder, som alle stammer fra Sommais thailandske landsby, i Thy. Kvindernes motivation er åbenlys: at undslippe fattigdommen. Det er de jyske mænds også: at undgå ensomheden. Hvis der så opstår kærlighed eller noget der ligner undervejs, er det blot en ekstra gevinst.

Hvad Sommais motivation for den store import af kvinder egentlig er - får hun eksempelvis noget økonomisk ud af at formidle kontakten mellem de thailandske kvinder og de danske mænd? - fremgår mærkeligt nok ikke af filmen 'Hjerteland'.

Tennislegender mødes igen i højdramatisk kamp

Og det er ikke fordi, at instruktøren Janus Metz og antropologen Sine Plambech, der står bag filmen, ikke har haft tid til at spørge. De begyndte nemlig at filme allerede tilbage i 2006, hvilket i første omgang resulterede i de meget populære og prisvindende film 'Fra Thailand til Thy' (2007) og fra 'Fra Thy til Thailand' (2008), som begge blev vist på DR.

I 2014 besluttede man sig så for at genoptage filmningen og følge historierne til dørs, så man har altså et ganske omfattende og enestående materiale, der strækker sig over mange år, og foregår både i Thailand og i Thy. Det er der kommet en ret bevægende, melankolsk og befriende ikke-moraliserende dokumentarfilm ud af, som ikke er bleg for at benytte sig af visse af fiktionfilmens patosfyldte kneb for at ramme publikum.

Se også: Dansk film åbner prestigefyldt festival

Vi følger bland andet 33-årige Kae fra hun ved hjælp en avisannonce kommer til Danmark på et turistvisum og efter nogle ret akavede indledende øvelser gifter sig med den lidt kejtede Kjeld, til hun i dag skal sige farvel til sin 18-årige søn, som har fået læreplads som kok i København. Hun måtte i sin tid forlade ham tilbage i Thailand, og derfor er det måske ekstra svært, at tage afsked med ham endnu engang.

Mong knokler på fabrik for at kunne sende penge hjem til familien, men har samtidig overskud til både ægtemanden John, den blomstrende have og thaiernes eksilfællesskab, så man forstår godt, at John priser sig lykkelig for, at hun kom ind i hans liv i kølvandet på ekskonens selvmord.

Basit og Frank må efter ni års ægteskab opgive at få det til at fungere, og sidstnævnte står som filmens tragiske figur med udgangsreplikken: 'Menneskenes verden den er godt nok rodet'.

Saeng er med sine 23 år ikke gammel nok til at blive gift i Danmark og må i stedet begive sig ud i prostitution i Pattaya. Andre muligheder er der tilsyneladende ikke.

Niels og Sommai, der startede det hele, har det også svært efter 25 års ægteskab. Hun vil gerne hjem til Thailand og dø der, og han vil ikke forlade de vante rammer i Danmark.

Og sådan får vi en lang række medrivende og rørende overflyvninger og punktnedslag i en bunke skæbner, som har ladet de to instruktører (der selv er blevet gift i løbet af processen) komme sjældent tæt på. Og så viser de såkaldt almindelige liv sig jo oftest at være ret enestående. Det samme kan man sige om 'Hjerteland' og ikke mindst projektet som helhed.