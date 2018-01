Dansk eks-kriminel i Hollywood-brag

Se også: Dansker scorer hovedrolle i Hollywood

Den engang så interessante irske skuespiller Liam Neeson har de senere år primært brugt kræfterne på at medvirke i en lang række sikkert indbringende men også ganske uopfindsomme actionfilm, ikke mindst den succesfulde 'Taken'-serie.

'Sidste stop' er endnu en af slagsen ,selv om man dog må give den, at den trods alt prøver at frembringe en vis form for hjerneaktivitet der ikke er udelukkende adrenalinbaseret. Neeson her denne gang tilmed fået selskab af danske Roland Møller, der spiller en central birolle i sin anden store Hollywood-optræden (den første var 'Atomic Blonde').

Neeson spiller forsikringsmanden Michael, der hver dag tager det samme tog med mange af de samme passagerere - filmens engelske titel er da også 'The Commuter' der direkte oversat betyder pendleren, men det var åbenbart ikke fint nok til de danske biografer.

Han opsøges i toget af en fremmed kvinde (Vera Farmiga), som beder ham om at opklare identiteten på en af de andre rejsende før sidste stop. En tilsyneladende enkel opgave for Michael (der selvfølgelig viser sig at være tidligere politimand), som han tilmed bliver fyrsteligt belønnet for. Hvilket sjovt nok kommer ganske belejligt, da han netop er blevet fyret.

Det viser sig selvfølgelig, at opgaven ikke er så enkel endda og tilmed indeholder en stribe moralske dillemaer. Samt at opgavestilleren ikke har helt rent mel i posen. Lige som adskillelige andre heller ikke har.

Plottet vil gerne være både begavet og konstant overraskende, men ender desværre med at være overlæsset, unødigt kringlet og i sidste ende stærkt utroværdigt. Og hver gang man er bange for at kede publikum, smider man lige en dosis ret umotiveret slåen på tæven ind over.

'Sidste stop' har indledningsvis gode Hitchcock-inspirerede takter og får en del ud af sit real-time forløb mens deadline nærmer sig, men fiser desværre ud i noget, der mistænkeligt ligner ingenting.

Neeson gør hvad han efterhånden plejer på rygraden, og Møller behøver bestemt ikke at skamme sig over sin indsats. Men det ændrer ikke ved, at 'Sidste stop' er en af de film, der effektivt slår tiden ihjel undervejs, men er glemt igen længe inden duften af popcorn har forladt overtøjet.

Medv.: Liam Neeson, Roland Møller, Vera Farmiga, Sam Neill m.fl.