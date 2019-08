Dansk gidseldrama: Ulidelig og brutal spænding

Se også: Tre danske film kæmper om Oscar-indstilling

'Ser du månen, Daniel' får fornøjelsen af at åbne den populære Biografklub Danmark i denne sæson, og er dermed på forhånd garanteret et stort publikum.

Men derfor skal man nu ikke foranlediges til at tro, at der er tale om en film, der stryger publikum med hårene. Snarere tværtimod. Den er sine steder en ganske ubehagelig oplevelse. Men derfor kan den jo godt være god.

Den fortæller den opsigtsvækkende historie om den 24-årige danske fotograf Daniel Rye (Esben Smed), der i 2013 blev taget til fange i Syrien af Islamisk Stat og blev holdt som gidsel i 389 dage, inden han mirakuløst slap hjem i live.

Anders Thomas Jensens elegant flydende manuskript er baseret på Puk Damsgårds bestseller af samme navn, der var med til at sikre hende Cavlingprisen.

Se også: 'Bedrag' er bedre end nogensinde

Instruktionen varetages af makkerparret Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsen, der hermed laver deres sjette film sammen. Det er dog første gang, at Berthelsen også optræder bag kameraet. Det kan man nu ikke se.

'Ser du månen, Daniel' løber - bortset fra indledningen, hvor vi lige får tegnet Daniels karakter og baggrund op - i to spor.

I det ene følger vi i ret voldsomme billeder Daniels brutale fangeskab, og i det andet sport berettes om Daniels jævne families forsøg på at skrabe den store løsesum sammen, som kan redde deres søn.

Den danske stat nægter som altid at forhandle med gidseltagere. Til at binde de to spor sammen, har vi så gidselforhandleren Arthur (Anders W. Berthelsen), der så vidt jeg kan regne ud, er en fiktiv figur.

Se også: Dansk skuespiller om terrorisme: Det har intet med islam at gøre

Selv om vi ved, hvordan det slutter, er det konstant nervepirrende i samfulde 138 minutter. Den største gåde er egentlig, hvordan man kunne holde det skjult for pressen, når nu nærmest samtlige gymnastikforeninger i Jylland var involveret i indsamlingen.

Men det lykkedes altså. Ellers var det nok ikke endt, som det gjorde. Undervejs møder vi også amerikaneren James Foley (Toby Kebbell), som, efter Ryes frigivelse, blev kynisk henrettet.

Sensation: En vellykket dansk komedie

Alle gør det godt her, og rent filmhåndværksmæssigt, er der tale om eksemplarisk arbejde, hvor især scenerne fra Syrien har en nærmest håndgribelig, klaustrofobisk intensitet.

Især to roller bør dog fremhæves: Den fremadstormende Esben Smed har karrierens indtil videre bedste øjeblik som den indledningsvis ret troskyldige Daniel, som viser sig at være gjort af sejere stof end de fleste.

I familiesporet lægger man især mærke til den spillefilmsdebuterende Sofie Torp, som Daniels sindige men alligevel handlekraftige søster Anita. Hende kommer vi forhåbentlig til at se meget mere til.

I en historie af denne karakter havde mindre talenter nok valgt at fremhæve fortællingens både dramatiske og melodramatiske elementer, men det er heldigvis ikke tilfældet her, hvor den sobre tone blot gøre effekten endnu større.

Årets tredje stort anlagte danske film - efter Michael Noers 'Før frosten' og Mat el-Toukhys 'Dronningen' - der understreger, at man sagtens kan sigte efter et bredt publikum uden at lefle for den laveste fællesnævner. Herligt.

Medv.: Esben Smed, Anders W. Berhelsen, Sofie Torp, Jens Jørn Spottag m.fl.