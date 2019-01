Dansk stjerneinstruktør fejler: Dødssejler!

Se også: Trine 'Bodil' Dyrholm vinder igen, igen, igen, igen, igen, igen

Det er næppe nogen hemmelighed, at danske og andre europæiske instruktører har det med at sætte deres særegenhed over styr, når de giver sig i kast med store internationale produktioner. Hvilket jo er lidt paradoksalt, da det vel var dette særlige, der i første omgang gjorde, at de blev hyret til jobbet.

Det oplagte hjemlige eksempel er selvfølgelig Bille August, men Thomas Vinterberg viste derimod med det engelske drama 'Far From the Madding Crowd' i 2015 ,at man godt kan slippe nogenlunde helskindet gennem forsøget - om end den dog ikke var på højde med hans seneste danske film 'Submarino', 'Jagten' og 'Kollektivet'.

Hvis man har en vis alder, kan man nok ret tydeligt huske den russiske tragedie i 2000, hvor en atomubåd forulykkede og under stor mediebevågenhed lå mange dage på bunden af Barentshavet, og som endte med at samtlige 118 besætningsmedlemmer omkom efter flere fejlslagne redningsforsøg. Det er altså ikke nogen hemmelighed, hvordan historien ender, og den bog, der danner forlæg for filmen, hedder da også 'A Time to Die'.

Vinterberg og manuskriptforfatteren Robert Rodats (der bl.a. også har skrevet 'Saving Private Ryan') version starter i bedste 'The Deer Hunter'-stil med et bryllup i flådebyen Murmansk, hvor vi skal lære besætningen og deres kammeratskab at kende. Få dage efter begiver de sig ud på en øvelse med den avancerede ubåd 'Kursk', der grundet menneskelige fejl (øverst i systemet) havarerer.

De fleste ombordværende bliver øjeblikkeligt dræbt af flere eksplosioner, men 23 overlever. Efter Sovjetunionens kollaps er det russiske militær hårdt presset, og redningsudstyret er ikke just state-of -the-art. Det nægter man dog at indrømme, og takker også nej, da både engelske og norske fartøjer i nærheden tilbyder deres assistance - som givetvis ville kunne have reddet de ombordværende - angiveligt af frygt for at miste militære hemmeligheder og ikke mindst ansigt udadtil.

Filmen løber i tre spor: I det ene følger vi mandskabets klaustrofobiske kamp mod kulde, indtrængende vand og iltmangel, i det andet deres familiers forsøg på at få klarhed over katastrofens omfang, og i det sidste den engelske flådes (repræsenteret ved Colin Firth) forgæves forsøg på at trænge igennem det forbenede russiske militær bureaukratis (repræsenteret af Max Von Sydow) parader.

Der er altså potentiale til det helt store drama, men alligevel opleves 'Kursk' som lidt af en dødssejler - undskyld udtrykket. En ting er, at det sammensatte hold af europæiske skuespillere (der også tæller bl.a. Lars Brygmann, Bjarne Henriksen og Peter Plauborg) render rundt og taler engelsk med påtaget russisk accent, hvilket er sært distraherende, men det havde måske været til at leve med, hvis resten bare havde spillet.

Det gør det dog, trods Anthony Dod Mantles smukke billeder, ikke. Det virker som en af den slags film, hvor der er indgået så mange kompromisser undervejs i et forsøg på at tækkes alle, at slutproduktet er blevet pænt, nydeligt og fuldstændig anonymt. Der skal alligevel noget til at fortælle en så spændende historie på så livløs en facon.

Det er også ganske sigende, at Vladimir Putin - der på det tidspunkt var den øverste ansvarlige, og hvis (manglende) indsats samt efterfølgende forsøg på at lække låg på begivenhederne er blevet stærkt kritiseret - ikke nævnes med et ord. Man skulle jo nødig støde nogen på manchetterne.

Med.: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Max Von Sydow m.fl.