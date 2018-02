Det er slut: Stjerneskuespiller trækker stikket

Se optagelserne fra stjerneskuespillers sidste film

Sidst instruktøren Paul Thomas Anderson arbejde sammen med skuespilleren Daniel Day-Lewis i mesterværket 'There Will be Blood' (2007) slog konstellationen i den grad gnister. Det gør den i og for sig også i aktuelle 'Den skjulte tråd', der blot ikke er nær så god en film.

Den tredobbelte Oscar-vinder for bedste mandlige hovedrolle (den eneste af slagsen nogensinde) Day-Lewis leverer (igen) en pragtpræstation, der kun kan få en til at begræde, at han har valgt at stoppe karrieren i en alder af blot 60 år. Han er uden tvivl en af sin generations mest intense og insisterende skuespillere, som i sjælden grad formår at smelte sammen med sin rolle.

Og alene hans indsats i 'Den skjulte tråd' er hele entrebilletten værd. Og med det imponerende arbejde han lægger i alt, hvad han gør - både mentalt og fysisk - er der måske ikke så meget at sige til, at han føler, at han har leveret sit til filmbranchen, og nu ønsker at bruge kræfterne på noget andet.

Desværre er resten af 'Den skjulte tråd' ikke helt på højde med Day-Lewis. Det er måske også næsten for meget forlangt. Den er dog bedre end den ellers så fremragende Andersons seneste og noget skuffende *Inherent Vice' (2014), der aldrig blev andet og mere end en begavet og underholdende stiløvelse.

Det kan man ikke sige om 'Den skjulte tråd', der tydeligvis har noget på hjerte, men trods ekstremt flotte billeder hele vejen igennem (Anderson har udover instruktion og manuskript også selv fotograferet), så er den virkelig lang tid om at komme i gang. For nu at sige det pænt.

Hele den første time eller mere bruges på karakteropbygning og iscenesættelse indtil den pludselig tager en ret overraskende drejning og udvikler sig til et sært gribende studie et i magtforhold samt psykologiske og seksuelle relationer.

Day-Lewis spiller en modeskaber for konger, adelige og stenrige i 1950'ernes England. En narcissistisk arbejdsnarkoman med et gigantisk moderkompleks, der har bygget hele sit liv op omkring at eliminere enhver distraktion - godt hjulpet af søsteren Cyril (eminent spillet af Lesley Manville) - især af den menneskelige slags. Så kvinderne i hans liv skiftes ud, så snart de begynder at komme for tæt på.

Servitricen Alma (en ret overbevisende tvetydig Vicky Krieps) lader sig dog ikke sådan affeje, og det er da hun begynder at træde i (ikke helt rask) karakter, at filmen som helhed også gør det. Mere skal man helst ikke vide på forhånd, men vi kan love, at den indledende lange række af haute couture kjoler efterhånden afløses af et noget mere slidstærkt stof.

Bergman og Hitchcock rumsterer i kulisserne og tålmodigheden belønnes til sidst, da anden halvdel af filmen viser, hvor god Anderson er, når han rammer den rent. Og det er en af den slags film, der sandsynligvis viser sig at vokse ved flere gensyn. Men uanset hvad, er Day-Lewis mere end grund nok til at begive sig ind i mørket. Han formår at vække både sympati og afsky - gerne i en og samme samme scene. Den kunst er ikke mange andre beskåret.

Medv.: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Maville m.fl.