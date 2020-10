Det virker meget lidt sandsynligt

Sønderjyden Henrik Ruben Genz har tidligere med stor succes filmatiseret sønderjyden Erling Jepsens sønderjyllandsromaner ’Frygtelig lykkelig’ (2008) og ’Undskyld jeg forstyrrer’ (2011). Så med ’Erna i krig’ er der helt bogstaveligt tale om alle gode gange tre.

De fleste af os har i historietimerne lært, at Første Verdenskrig gik stort set hen over hovedet på Danmark. Men det var kun, fordi Danmark dengang gik til Kongeåen, og var man sønderjyde, var situationen en noget anden. Sønderjylland var på det tidspunkt under preussisk herredømme, og mere end 30.000 sønderjyske mænd blev tvunget i tysk krigstjeneste. Og ifølge Erling Jepsen altså også en enkelt kvinde.

Vi skriver 1918, og krigen er inde i sin afgørende fase. Den tyske hær er trængt på alle fronter, og er nødt til at indkalde alle mænd, der er i stand til at holde på et gevær. Det gælder også den tilbagestående Kalle (Sylvester Byder), der ellers lever et stille liv med sin ’mor’ Erna (Trine Dyrholm) i landsbyen Bramstrup.

Erna har været den lokale englemagerske – det vil sige hende, der druknede egnens uønskede børn i åen. Kalle var dog usædvanligt sejlivet, og til sidst forbarmede Erna sig. Den lange tid under vandet har dog betydet, at han med Ernas ord ’ikke har så mange kopper i skabet’. Så præget af sikkert lige dele kærlighed og dårlig samvittighed, har hun besluttet at værne om Kalle uanset hvad.

Så da den tidligere landbetjent Meier (Ulrich Thomsen), der nu har rang af Feldwebel, kommer for at hente Kalle, og hverken hendes bønner eller kålpølser hjælper stort, ser hun sig nødsaget til at tage med Kalle i krig. Hun får skaffet sig en uniform, klipper sig korthåret og lader sig indrullere i hæren som menig Julius Rasmussen.

Smeden Anton (Anders W. Berthelsen) vækker slumrende følelser i Erna. Foto: Scanbox

Og her skal man så sluge en stor kamel. For meget kan man sige om Trine Dyrholm, men synderligt mandhaftig har hun aldrig fremstået. Og selv om historien har diverse mere eller mindre gode forklaringer på, at Erna slipper afsted med svindelnummeret, så virker det meget lidt sandsynligt, at hun skulle befinde sig i en trang skyttegrav uden at blive opdaget som kvinde – også selv om hendes egen deling er med på den.

Men køber man den lidt søgte præmis – hvad undertegnede altså valgte at gøre – er ’Erna i krig’ en både morsom, tragisk og kærlig skæbnefortælling med en ret overbevisende, klaustrofobisk skildring af livet og døden i skyttegravene. De rædsler har selvfølgelig været beskrevet mange gange tidligere, men mig bekendt ikke før med danske briller. Og fotografen Jørgen Johansson laver billeder, så man føler, at man er der selv.

Erna, der under alle uhyrlighederne bliver ved med at drømme om at åbne en smørrebrødsforretning, kan godt ses som et sønderjysk svar på den tjekkiske soldat Svejk fra Jaroslav Haseks antimilitaristiske mammutroman ’Den gode soldat Svejks eventyr’ fra 1921 (som sidenhen blev til en også herhjemme meget populær tv-serie), uden dog at være helt så manieret. Trine Dyrholm leverer som altid en overbevisende præstation som Erna – er der noget hun ikke kan? – og det samme gælder stjernefrøet Sylvester Byder som sønnen Kalle. Anders W. Berthelsen er også god som smeden Anton, der vækker ellers slumrende følelser i Erna, mens Ulrich Thomsens fremstår en anelse karikeret som knudemanden Meier.

Trine Dyrholm er som altid overbevisende som englemagersken Erna. Foto: Scanbox

Henrik Ruben Genz (og medforfatteren Bo Hr. Hansen) kan noget med at lægge snittet det helt rigtige sted, når bøger skal ’oversættes’ til levende billeder. Det er faktisk noget af en kunst. Jeg spår ’Erna i krig’ en stor succes i de danske biografer efteråret over. Og ikke kun i Sønderjylland.

Medv.: Trine Dyrholm, Anders W. Berthelsen, Ulrich Thomsen, Sylvester Byder m.fl.