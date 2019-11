Dødssyg og spild af tid!

- Jeg har ikke en pensionsordning

Den 45-årige instruktør Jonas Alexander Arby debuterede i 2014 med den vellykkede, alternative gyser 'Når dyrene drømmer', men kommer desværre ikke helt så heldigt af sted med sit andet forsøg - det noget stillestående selvmordsdrama 'Selvmordsturisten'.

Historien er kort fortalt den, at forsikringsmanden Max (Nikolaj Coster-Waldau) - der er lige så selvudslettende som forsikringsmænd altid er på film - får konstateret en terminal tumor i hjernen. Da han ikke ønsker at være til besvær for nogen, slet ikke sin søde kone Lærke (Tuva Novotny), og som altid gerne vil have kontrol over tingene - også døden - indlogerer han sig på det afsides og hemmeligt beliggende luksushotel Aurora.

Se også: Skrotter 'Game of Thrones'-forgænger

Aurora har specialiseret sig i aktiv dødshjælp - altså et sted hvor man kan afslutte sit liv med værdigheden i behold i smukke omgivelser. Til gengæld kan man ikke fortryde, når først kontrakten er underskrevet...

Det er selvfølgelig et scoop, at den forholdsvis ubeskrevne instruktør har fået 'Game of Thrones'-stjernen Coster-Waldau til at spille den altdominerende hovedrolle i 'Selvmordsturisten', ikke mindst fordi han med garanti ikke har kunnet lokke med den hyre, som Coster-Waldau er vant til at få nu om stunder. Hvad det så er, der har fået ham til at springe om bord, står til gengæld hen i det uvisse.

Se også: Nicolaj Coster-Waldau slået af film-bror

For Coster-Waldau gør det selvfølgelig fremragende som den mere og mere desperate Max, og han er med i næsten hver eneste scene i filmen, men godt skuespil gør det som bekendt ikke alene. Det gør smuk fotografering, lyd og production design heller ikke.

Håndværket er i det hele taget virkelig dygtigt udført her - og det (må man formode) forholdsvis begrænsede budget kan overhovedet ikke ses. Men lige lidt hjælper det, når manuskriptet (igen) halter.

Coster-Waldau: Jeg er chokeret og vred

Afleveringen - ud over Coster-Waldau og Tuva Novotny møder vi blandt andre Sonja Richter og Solbjørg Højfeldt - fejler som sagt intet, og det gør iscenesættelsen heller ikke. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvad instruktøren og manuskriptforfatteren Rasmus Birch gerne vil vise eller fortælle med denne film. Den kan selvfølgelig være mig, men alligevel. En antiklimatisk slutning gør heller ikke helhedsindtrykket bedre.

'Selvmordsturisten' ikke ikke et indlæg i debatten om aktiv dødshjælp. Den er heller ikke noget eksistentielt drama om dødens nærvær. Den er heller ikke en underfundig besyngelse af livet på trods.

Den er grundlæggende hverken spændende, underholdende, tankevækkende, morsom, spektakulær, overraskende, udfordrende eller hvad man nu end kan forlange, at en film skal være.

Den er først og fremmest spild af tid. Og det er dødssygt. Jeg tvivler på, at den overlever længe i de danske biografer.

Medv.: Nikolaj Coster-Waldau, Sonja Richter, Tuva Novotny, Solbjerg Højfeldt m.fl.