Dyrholm forfører 17-årig stedsøn i dansk mesterværk

'Dronningen'. Instr.: May el-Toukhy. 127 min. Premiere 28. marts i 117 biografer landet over.

Anmeldelse: Lovende dansk debut

Den dansk-egyptiske instruktør May el-Toukhy viste allerede med debuten 'Lang historie kort' fra 2015, at hun var et talent, det var grund til at holde øje med. Hvilket i den grad har vist sig at holde stik, for allerede her i andet hug med 'Dronningen' er hun rykket helt op i mesterklassen.

Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at der kommer nogen bedre og mere rystende dansk film i år. Og når det drejer sig om overgrebets psykologi, skal vi helt tilbage til 'Festen' for at finde noget lige så uforglemmeligt.

Advokaten Anne (Trine Dyrholm) har det hele kørende for sig. En sød om end lidt hårdtarbejdende svensk ægtemand Peter (Magnus Krepper), tvillingerne Fanny og Frida, lækkert hus et eller andet sted i den nordsjællandske idyl og en succesrig karriere som idealistisk advokat.

Alligevel sætter hun alt på spil ved at forføre Peters 17-årige søn Gustav (Gustav Lind), der pludselig ankommer fra Stockholm, hvor han åbenbart har været ude i problemer.

Det kan selvfølgelig kun ende galt. Men præcis hvad og hvorledes det sker, må man selv gå i biografen for at finde ud af. Ikke bare fordi det ville være tarveligt at røbe her, men også fordi begivenhederne langt fra er entydige, men i høj grad også er afhængig af øjnene, der ser.

Det fremragende manuskript - skrevet af instruktøren selv i samarbejde med Maren Louise Käehne - fortæller os nemlig ikke, hvad vi skal føle eller mene. Det må vi selv ligge og rode med. Og tak for det. Historien er primært fortalt fra Annes synsvinkel, hvilket kun gør undersøgelsen af magtens, liderlighedens og ensomhedens anatomi så meget mere fascinerende.

Uden at det nogensinde bliver eksplicit, er det ret hurtigt tydeligt, at Anne har måttet kæmpe hårdt for at nå sin nuværende position, og hun nok har noget med i bagagen, som hun har prøvet at lægge så langt væk som muligt, men som bliver aktiveret i mødet med den rodløse Gustav.

Trine Dyrholm slår med endnu en pragtpræstation fast, at hun er en af landets absolut bedste skuespillere - nogensinde. Det er langt hen ad vejen hendes film. At skildre et skadet og måske ligefrem usympatisk menneske, så vi alligevel forstår eller i det mindste ønsker at forstå, hvad der foregår inde i vedkommendes forkrøblede sind, er noget af en kunst. Hvis hun bare havde været et monster, havde det jo været nemt nok, og historien hurtigt glemt igen.

Men 'Dronningen' er en af den slags film, der bliver siddende i kroppen på én længe efter, at man har forladt biografen. Som en eller anden form for uro, man ikke rigtig kan få hold på. Også på grund af fotografen Jasper J. Spannings suggestive billeder, der suger os ind fra første bogstavelig talt svimlende skud til det afsluttende mørke, og komponisten Jon Ekstrands gyseragtige score.

Der er i det hele taget ikke noget, som ikke spiller i denne film, hvor alt synes at falde på plads. Bortset fra et endegyldig facit. Jeg er ret overbevist om, at 'Dronningen' med tiden vil vise sig som et hovedværk i nyere dansk filmhistorie. Vi kvitterer taknemmeligt med samtlige seks stjerner.