Enestående film om stjernefotografs værste mareridt

Krigsfotografen: ’Det er det sværeste, jeg har prøvet i mit liv’

'Krigsfotografen' skulle vist egentlig have været en film om, hvad der driver den 50-årige fotograf Jan Grarup til gang på gang at opsøge verdens brændpunkter - fra folkemordet i Rwanda over jordskælvet i Haiti til det belejrede Mosul i Irak - og rapportere derfra. For bogstavelig talt med livet som indsats at give os andre et indblik i verdens uhyrligheder.

Men mens Grarup var på arbejde i Den Centralafrikanske Republik i 2014, faldt hans ekskone om derhjemme, og det viste sig, at hun havde en tumor i hjernen. Og at det var teminalt.

Præmissen var med andre ord ændret radikalt. Både for filmen og ikke mindst for Grarups tilværelse i det hele taget. Ekskonen havde altid været garant for stabiliteten i deres tre fælles børns liv (Grarup er far til fire i alt), mens han rejste rundt i klodens mest farefulde egne. Nu var det pludselig ham, der havde vagten på hjemmefronten.

Så 'Krigsfotografen' er primært blevet en film om, hvordan man balancerer karrieren som en af verdens mest anerkendte og prisbelønnede krigs- og katastrofefotografer med livet som alenefar hjemme på Østerbo. Med madpakker, pizzabakkker, teenageproblemer, lektiehjælp og hvad dertil nu hører.

Det gør den fremragende med både ømhed og nærvær. Der er skåret helt ind til benet, og den prisbelønnede instruktør Boris B. Betram er med som en flue på væggen - både når granaterne fyger om ørene i Mosul og når studentervognen larmende ankommer til Østerbro. Det hjælper selvfølgelig på det, at Grarup er en yderst selvbevidst herre, der godt ved, hvordan man poserer foran et kamera.

Men Bertram har åbenlyst fået alles tillid - ikke mindst børnenes - så der forekommer faktisk ikke et eneste forstilt øjeblik undervejs. Hvis man som undertegnede har prøvet at arbejde sammen med Grarup, vil man også vide, at det ville være meget lidt i hans ånd.

Vil man være klog på kunstneren Jan Grarup, på hvad der er der gør ham til en så enestående fotograf, at man ikke kan lade være med at kigge på selv de mest horrible situationer, så er det ikke 'Krigsfotografen' man skal se. Den er i stedet et portræt af mennesket Jan Grarup i sit livs nok mest udsatte situation. Og som sådan en helt enestående oplevelse.