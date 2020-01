Farvel 'Klovn': MESTERLIGT!

'Klovn The Final' er den sjoveste og mest grænseoverskridende danske film siden 'Klovn The Movie'

'Klovn The Final'. Instr.: Mikkel Nørgaard. 96 min. Premiere 30 januar i 122 biografer landet over.

Første 'Klovn'-klip: Frank Hvam-flirt går HELT galt!

Casper Christensen og Frank Hvams samarbejde strækker sig helt tilbage til den absurde højborg 'Casper & Mandrilaftalen', der blev sendt 67 gange i løbet af 1999. Derefter fulgte sitcom-serien 'Langt fra Las Vegas' (2001-2003), men parret blev først for alvor en institution i dansk showbusiness med tv-serien 'Klovn', der havde premiere på TV2 Zulu i 2005.

De første seks sæsoner af serien, der kørte i årene 2005 til 2009, er stadig noget af det mest originale, grænseoverskridende og ikke mindst morsomme, som de danske tv-skærme har været udsat for. Og spillefilmen 'Klovn The Movie' fra 2010 er et regulært komisk mesterværk. Intet mindre.

Skrevet ud af 'Klovn': Overvejede at emigrere

Til gengæld begyndte smilene at stivne en hel del i spillefilm nummer to 'Klovn Forever' (2015), hvor selvironien syntes afløst af selvfedme, og sæson 7 af tv-serien fra 2018 var om ikke decideret jammerlig så dog primært en gentagelse af noget, der var sjovere de første mange gange. Nå ja, så var der også Casper Christensens sololøb 'Undskyld Norge' fra sidste år, der viste sig at være en regulær katastrofe.

Det var med andre ord med lidt blandede forventninger, at jeg satte mig til rette for at se den premiereaktuelle 'Klovn The Final', der, som titlen antyder, skulle være det sidste ord i sagaen. Men man må sige, at der siges farvel med et urkomisk brag.

Dummer sig igen: Vil skilles

Parret har igen skåret helt ind til benet, og 'Klovn The Final' fokuserer primært på deres allerstørste force - nemlig samspillet mellem de to umage venner. De to første film i trilogien fokuserede tematisk på henholdsvis faderskab og venskab, mens det her i finalen er ægteskabet, som tages under 'kærlig' behandling.

Der spilles som altid på grænserne mellem fakta, fiktion og forestillinger, når de to herrer (og mange af de øvrige medvirkende) spiller karikerede versioner af sig selv, selv om illusionen ikke længere er helt så overbevisende som i starten, efter at virkelighedens Casper Christensen er trådt i karakter som fornuftens stemme.

Se også: Ny TV2-serie: Det er helt sort

Det er han heldigvis ikke her - han er som altid et røvhul uden lige.

'Klovn' har altid sat en ære i at bryde tabuer (fra kannibalisme til skedesvamp for nu bare at komme med et par eksempler), og sige det, som man ikke må sige. Det gør de i den grad også her, om end der heller ikke skal meget til i disse krænkelselsparate tider, hvor der ikke længere er meget, man kan lave spas med, uden at nogen føler sig stødt på manchetterne.

Det skider Casper og Frank heldigvis højt på her, hvor titlen 'Husk lige tandbørsten' aldrig længere bliver det samme.

Nu er en vittighed som regel sjovest første gang, man hører den, så jeg skal nok vare mig med at røbe for meget. Men rammen er, at Mia (Lyhne) fortæller Frank, at hun vil skilles midt under hans 50-års fødselsdagsfest. Det forhindrer ham dog ikke i at rejse med Casper til Island dagen efter, hvor de angiveligt skal på laksefiskeri.

Hvis vi nu fortæller, at turen reelt er arrangeret af Bent Fabricius-Bjerre, så ved de indforståede nok, hvad det egentlige ærinde er.

Se også: Ny TV2-serie: Det er helt sort

Fjolserne kommer dog aldrig længere end til lufthavnen, hvor de bliver afvist. De bliver så enige om i stedet at overnatte i Lars Hjorthøj og Tina Bilsbos hus i stedet for at tage hjem til deres respektive partnere med bøjet nakke.

Der sker selvfølgelig hverken værre eller bedre end, at Island bliver ramt af en askesky, der forhindrer al flyvning ud af landet, og det, der bare skulle have været en enkelt overnatning, ender med at blive flere ugers logi på en diæt af dåsebajere og forårsruller.

Miseren bliver ikke mindre af, at deres skalkeskjul ligger klods op af Mia og Franks villa, så den forsmåede Frank kan følge med i både Mias og teenagesønnen Maltes (Cassius A Browning) gøren og laden. Der er også noget med en fejlslagen investering i et legeland. Og et lig. Blandt andet.

Ud over at være noget af det mest begavede, indsigtsfulde og fordomsfri, vi nogensinde kommer til at se om (midaldrende) manderoller og identitet - og såmænd også om ægteskabets væsen - så er 'Klovn The Final' tilmed den sjoveste danske film siden 'Klovn The Movie'.

Om den tåler lige så mange tåkrummende (på den gode måde) gensyn, vil tiden vise, men lige nu og her får du svært ved at finde et bedre og mere rammende grin for dine penge.

Det er det, man kalder at lukke og slukke med maner. Bravo!