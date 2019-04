Fem stjerner: Uhyggeligt overbevisende

Raser mod Rasmus Bjerg: Du skal ikke stå og lege min far

Det er en stærk og stærkt tankevækkende film, som debutanten Ulaa Salim har begået med den politiske thriller 'Danmarks sønner'. Man undrer sig faktisk mest over, at der ikke er nogen, der har lavet den før. Vi skriver år 2025 (som til forveksling ligner 2019), og der er gået et år siden et islamisk terrorangreb dræbte 23 mennesker på Nørreport station.

Det har fået radikaliseringen på begge sider til at eskalere, og den ekstremt nationalistiske politiker Martin Nordahl (Rasmus Bjerg), hvis dagsorden mest går ud på at piske en ond stemning op, står til at vinde det kommende folketingsvalg og blive landets næste statsminister, hvilket sandsynligvis vil få nationen til at eksplodere i vold.

Vi følger en række personer på både den yderste højrefløj og den islamiske ditto bl.a. den 19-årige Zakaria (Mohammed Ismail Mohammed), der i selskab med den noget ældre Ali (Zaki Youssef, som nogen måske husker som rapperen Zaki) bevæger sig længere og længere ind mod mørkets hjerte.

Meget mere er det svært at komme ind på her, uden at røbe for meget af filmens handling og dermed ødelægge spændingen. Vi kan dog sige så meget, at filmen falder i to distinkte halvdele, og hvis man skulle dryppe lidt malurt i bægeret, så kunne den første måske nok have været skåret lidt skarpere til. Men overraskelsesmomentet kan man ikke tage fra den.

'Danmarks sønner' er både velspillet (Bjerg er uhyggeligt overbevisende som den vordende despot), velskrevet (af Salim selv) og får det optimale ud af sit begrænsede budget, hvilket bestemt også er en kunst. Den er elementært spændende, men også meget mere end det. Det mest skræmmende er næsten, hvor meget det minder om noget vi allerede kender. Man sidder med en ganske utryg fornemmelse af, at det ikke så meget er et spørgsmål om hvorvidt dette scenarie kunne finde sted, men om hvornår det sker.

Når had bliver den dominerende tone - uanset hvad side man står på - så ender vi i sidste ende alle som tabere.

Med 'Danmarks sønner' har den blot 32-årige Ulaa Salim (ja, han er bror til skuespilleren Dar Salim) allerede markeret sig som en væsentlig stemme i det danske filmmiljø. Ham glæder jeg mig til at se meget mere fra.

Medv.: Rasmus Bjerg, Mohammed Ismail Mohammed, Zaki Youssef, Olaf Johannesen m.fl.